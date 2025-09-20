Szukaj
CGM

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

"To jest słabe"

2025.09.20

opublikował:

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda na Roztańczonym PGE Narodowym

Już wkrótce Doda wystąpi na imprezie Roztańczony PGE Narodow 2025. Na scenie pojawi się wielu artystów reprezentujących różne gatunki – od muzyki pop po disco polo. Wśród wykonawców znajdzie się także Skolim, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów muzyki tanecznej.

Według ustaleń mediów, Rabczewska podczas swojego krótkiego występu ma otrzymać wyjątkowe warunki współpracy i wysokie honorarium.

Doda krytykuje Skolima

Podczas jednego z wywiadów udzielonych portalowi party.pl, Doda została zapytana o opinię na temat Skolima, który znany jest z grania nawet kilku koncertów dziennie. Piosenkarka nie gryzła się w język.

– Uważam, że nie może być wydajny i akurat w tym przypadku jest to słabe. To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciśnięcie jak cytrynę tego czasu. Jeżeli jesteś prawdziwym artystą, nie jesteś w stanie dawać z siebie 100 procent kilka razy w ciągu jednego dnia. To wygląda jak praca z taśmy – wtedy nie jesteś artystą, a rzemieślnikiem – powiedziała ostro Rabczewska.

Skolim – król latino pod ostrzałem

Skolim, nazywany przez fanów „królem latino”, w ostatnich latach podbił listy przebojów utworami, które zyskały miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. Jego kalendarz koncertowy w sezonie letnim pęka w szwach – nierzadko gra nawet trzy występy jednego dnia.

Choć dla wielu fanów to dowód jego ogromnej popularności i pracowitości, dla Dody takie podejście nie ma nic wspólnego ze sztuką.

Roztańczony PGE Narodowy – kto jeszcze wystąpi?

Na scenie warszawskiego stadionu obok Dody i Skolima wystąpią także Piękni i Młodzi, a także inni przedstawiciele polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie od lat przyciąga tysiące widzów i jest transmitowane w telewizji, stając się jednym z największych koncertów w kraju.

 

Tagi


Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Polecane

CGM
Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Wypadek zmusił Sobla do odwołania koncertów

52 sekundy temu

CGM
Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej

Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotn ...

Samolot rozbił się niedaleko szkoły podstawowej

5 minut temu

CGM
Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie

Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zg ...

Źródło stabilnych zarobków artystów

36 minut temu

CGM
D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swojego merchu

D4vd usuwa kontrowersyjne, „zakrwawione” koszulki ze swoje ...

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas trwa

59 minut temu

CGM
Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym fi ...

Do sieci trafiły dwa filmy ukazujące mocne fragmenty „In Whose Name?”

2 godziny temu

CGM
Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Mocny przekaz i autentyczny klimat

2 godziny temu