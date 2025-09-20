Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda na Roztańczonym PGE Narodowym

Już wkrótce Doda wystąpi na imprezie Roztańczony PGE Narodow 2025. Na scenie pojawi się wielu artystów reprezentujących różne gatunki – od muzyki pop po disco polo. Wśród wykonawców znajdzie się także Skolim, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów muzyki tanecznej.

Według ustaleń mediów, Rabczewska podczas swojego krótkiego występu ma otrzymać wyjątkowe warunki współpracy i wysokie honorarium.

Doda krytykuje Skolima

Podczas jednego z wywiadów udzielonych portalowi party.pl, Doda została zapytana o opinię na temat Skolima, który znany jest z grania nawet kilku koncertów dziennie. Piosenkarka nie gryzła się w język.

– Uważam, że nie może być wydajny i akurat w tym przypadku jest to słabe. To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciśnięcie jak cytrynę tego czasu. Jeżeli jesteś prawdziwym artystą, nie jesteś w stanie dawać z siebie 100 procent kilka razy w ciągu jednego dnia. To wygląda jak praca z taśmy – wtedy nie jesteś artystą, a rzemieślnikiem – powiedziała ostro Rabczewska.

Skolim – król latino pod ostrzałem

Skolim, nazywany przez fanów „królem latino”, w ostatnich latach podbił listy przebojów utworami, które zyskały miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. Jego kalendarz koncertowy w sezonie letnim pęka w szwach – nierzadko gra nawet trzy występy jednego dnia.

Choć dla wielu fanów to dowód jego ogromnej popularności i pracowitości, dla Dody takie podejście nie ma nic wspólnego ze sztuką.

Roztańczony PGE Narodowy – kto jeszcze wystąpi?

Na scenie warszawskiego stadionu obok Dody i Skolima wystąpią także Piękni i Młodzi, a także inni przedstawiciele polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie od lat przyciąga tysiące widzów i jest transmitowane w telewizji, stając się jednym z największych koncertów w kraju.