Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Magda Gessler o „wybielaniu wizerunku” gwiazd

W wywiadzie dla serwisu Kozaczek Magda Gessler podkreśliła, że część celebrytów może traktować działalność dobroczynną jako sposób na poprawę reputacji po wcześniejszych aferach czy kontrowersjach.

Jej zdaniem głośne akcje pomocowe bywają próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów wizerunkowych. Restauratorka zasugerowała, że takie działania są często dokładnie przemyślane i stanowią element strategii medialnej.

Doda odpowiada

Podczas uroczystej premiery dokumentu o sobie, który od 20 lutego 2026 roku będzie dostępny na Prime Video, Doda brylowała na ściance i udzielała wywiadów. Jedno z pytań dziennikarza portalu przeambitni.pl dotyczyło konfliktu z Magda Gessler, który wybuchł po ostatnich słowach restauratorki o działalności Dody na rzecz zwierząt.

„Uważam, że to jest podłe. Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ONA wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni – to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem” – powiedziała Doda.

Doda kontra Magda Gessler

Wokalistka podkreśliła, że kiedy niedawno brała udział w programie Gessler „Magda Gessler gotuje internet”, czuła się bardzo dobrze na planie. Podkreśliła również, że sama restauratorka wydawała się zachwycona, a potem dzwoniła do Dody, podekscytowana faktem, że gwiazda pobiła jej rekordy oglądalności.