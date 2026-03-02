Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Doda została najpopularniejszą osobą publiczną w polskim internecie według najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie See Bloggers Łódź. Zestawienie obejmuje analizę całego 2025 roku i pokazuje, kto realnie kształtuje opinię publiczną w mediach społecznościowych.

Jak powstał ranking najpopularniejszych osób publicznych?

Raport oparto na kompleksowej analizie danych z platform takich jak YouTube, Instagram, TikTok, X oraz LinkedIn. Pod uwagę wzięto:

liczbę obserwujących,

średnią ważoną polubień, komentarzy i udostępnień,

poziom zaangażowania odbiorców,

ruch na blogach i kanałach zewnętrznych,

specjalny wskaźnik popularności oparty na zsumowanych interakcjach ze wszystkich platform.

To właśnie ten wskaźnik zadecydował o końcowej kolejności w rankingu.

TOP20 najpopularniejszych osób publicznych w polskim internecie

1. Doda

Popularność: 27 045 504 | Fani: 5 681 642

2. Malik Montana

Popularność: 17 539 129 | Fani: 3 639 870

3. Klaudia Halejcio

Popularność: 14 686 108 | Fani: 1 803 237

4. Anna Lewandowska

Popularność: 11 805 772 | Fani: 9 845 039

5. Kizo

Popularność: 11 067 078 | Fani: 3 307 190

6. Sylwia Dąbrowska

Popularność: 10 434 473 | Fani: 3 638 339

7. Joanna Koroniewska

Popularność: 9 586 619 | Fani: 1 953 175

8. Julia Wieniawa

Popularność: 9 402 747 | Fani: 3 830 811

9. Martyna Wojciechowska

Popularność: 9 148 719 | Fani: 4 351 169

10. Klaudia El Dursi

Popularność: 8 245 760 | Fani: 1 553 723

11. Roksana Węgiel

Popularność: 7 939 595 | Fani: 3 855 493

12. Rafał Maślak

Popularność: 7 069 606 | Fani: 1 638 787

13. Young Leosia

Popularność: 6 989 244 | Fani: 2 062 928

14. Blanka

Popularność: 6 856 568 | Fani: 1 112 358

15. Maciej Musiał

Popularność: 6 822 556 | Fani: 1 770 192

16. Magda Gessler

Popularność: 6 142 540 | Fani: 3 320 055

17. Akop Szostak

Popularność: 5 748 329 | Fani: 1 666 402

18. Żaklina Ta Dinh

Popularność: 5 492 746 | Fani: 1 155 776

19. Oliwka Brazil

Popularność: 5 416 945 | Fani: 1 104 462

20. Skolim

Popularność: 5 373 129 | Fani: 3 991 373

Spektakularne zmiany w rankingu

W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło dużych przetasowań. Największe awanse zaliczyły Klaudia El Dursi, Magda Gessler oraz Joanna Koroniewska. Spadki odnotowały m.in. Julia Wieniawa, Roksana Węgiel oraz Young Leosia.

Raport pokazuje jasno: w 2026 roku o pozycji w sieci decyduje nie tylko liczba obserwujących, ale przede wszystkim realne zaangażowanie fanów.