Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

2026.03.08

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rok 2026 upływa pod znakiem dokumentów o znanych wokalistkach. Najpierw premierę miał serial o Dorocie „Dodzie” Rabczewskiej, a teraz ukazał się film o życiu i karierze Edyty Górniak. Porównania były więc tylko kwestią czasu, a emocje wśród fanów i twórców szybko wzrosły.

Michał Pańszczyk krytykuje dokument Dody

Reżyser koncertów Dody, Michał Pańszczyk, w swoim nagraniu na TikToku porównał oba dokumenty, nie szczędząc krytyki wobec produkcji Dody:

„Nigdy nie sądziłem, że powiem coś dobrego na temat Edyty Górniak, ale zobaczyłem ten dokument i uważam, że jest to piękny dokument. Zwłaszcza w zestawieniu z dokumentem Dody, który jest jak dla mnie po prostu zautoryzowaną, wygłaskaną, stuningowaną odpowiedzią na reportaż [Kuby] Wątora. Jest jakimś show-biznesowym zbitkiem, który nic nie mówi o Dodzie. Tymczasem dokument Edyty to jest jakaś piękna podróż po jej wrażliwości. No ciekawa sytuacja.”

Pańszczyk zaznaczył, że jego ocena nie umniejsza jakości dokumentu Dody, ale w kategorii „dokument” produkcja Edyty jest dla niego lepsza.

Odpowiedź Dody

Doda odniosła się do komentarzy reżysera, publikując w sieci wiadomość od Michała Pańszczyka, którą miał jej wysłać prywatnie:

„Doda, dziękuję za wspólne doświadczenia. Widziałem dokument. Jest bardzo dobry. Jedyne, co bym zmienił, to czcionki na planszach prezentujących komunikaty. Sekwencja animowana: świetna. To, jak trzymasz na balkonie konia – genialne. Udźwiękowienie – genialne. Jako że niezależnie od emocji cenię Cię, będę zaszczycony, jeśli zechcesz zobaczyć mój teledysk, który właśnie wrzuciłem. Zapowiada mój serial animowany, nad którym pracuję. Wiem, że bliska Ci była 'Czarodziejka z Księżyca’ – mi na maxa również, a są motywy zaczerpnięte z niej. Całuję Cię i wracaj do zdrowia. I trzymam kciuki za to, żebyś spełniła się w pełni na stadionie”.

Doda najwyraźniej nie chciała pozostawić tego bez komentarza. Jednak reakcja Pańszczyka była szybka i jednoznaczna.

„Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

W kolejnym nagraniu na TikToku Michał Pańszczyk odniósł się do całej sytuacji i jasno zaznaczył swoje zdanie:

„Oczywiście Doda nie umie względem niczego, co jej się nie spodoba, przejść z godnością, a więc: tak, napisałem jej i podpisuję się pod tym, że jej dokument, jej film jest super produkcją, jest piękny, ma super pomysłowe sceny. Pod wszystkim się podpisuję, ale wczoraj zobaczyłem DOKUMENT Edyty Górniak i teraz w kategorii DOKUMENT mówię to, co powiedziałem przed chwilą. Edyta zrobiła dokument. Doda, zrobiłaś za**bistej jakości laurkę dla siebie, która jest odpowiedzią dla Wątora. To jest niesamowite, że Dodzie można tylko mówić miłe rzeczy i ona je zapamiętuje na czasy, w których ją skrytykujesz, żeby potem powiedzieć ci, że jesteś dwulicowy. Niewiarygodne. Lasko. Po prostu świat płynie i rzeczy się dzieją, i to, że zrobiłaś coś dobrego, nie znaczy, że potem, jeżeli wyjdzie coś lepszego, to nikt nie ma prawa powiedzieć, że pojawiło się coś lepszego. Jezus, i to nie jest o Tobie, bo Ty ciągle po prostu wszystko bierzesz personalnie. To nie jest o Tobie, tylko o Twoim filmie, więc wyluzuj i nie bądź taka agresywna, po prostu. Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to.”

