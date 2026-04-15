Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Trzeci koncert odpowiedzią na ogromny popyt

2026.04.15

Projekt WWOFF zespołu WWO już teraz zapisuje się na kartach historii polskiego rapu. Ogromne zainteresowanie fanów sprawiło, że ogłoszono trzeci koncert w warszawskim COS Torwar.

Dodatkowy występ odbędzie się 26 listopada 2026 roku, a sprzedaż biletów rusza 16 kwietnia o godzinie 12:00. Warto podkreślić, że dwa wcześniejsze terminy — 27 i 28 listopada — wyprzedały się w ekspresowym tempie.

Skala zainteresowania pokazuje, że WWOFF to znacznie więcej niż zwykła seria koncertów — to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu dla fanów polskiego hip-hopu.

Bezprecedensowa sytuacja w polskim rapie

WWO jako pierwszy skład hip-hopowy w Polsce ma szansę wyprzedać trzy koncerty z rzędu w jednej z najbardziej kultowych hal koncertowych w kraju.

Dotychczas podobnego osiągnięcia dokonał jedynie Dawid Podsiadło, jednak w świecie rapu to absolutny precedens.

Symboliczny powrót do Warszawy

Warszawa od zawsze była kluczowym elementem tożsamości zespołu WWO. To właśnie tutaj powstał skład i tutaj rozwijał swój charakterystyczny styl.

Trzy koncerty na Torwarze to nie tylko odpowiedź na zainteresowanie, ale też symboliczne domknięcie historii zespołu w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło.

Premiera nagrania live „Damy Radę”

Równolegle z rozpoczęciem sprzedaży biletów zaplanowano premierę archiwalnego nagrania live utworu „Damy Radę”. Materiał pochodzi z koncertu 25-lecia Wojttka Sokoła i zostanie udostępniony na YouTube 16 kwietnia o godzinie 12:00.

Jak podkreśla DJ Deszczu Strugi, projekt WWOFF to forma podziękowania dla fanów i świadome zakończenie działalności scenicznej zespołu.

WWOFF jako finał historii zespołu

Projekt WWOFF nie jest powrotem zespołu na stałe, lecz zaplanowanym finałem jednej z najważniejszych formacji w historii polskiego hip-hopu. Koncerty mają charakter przekrojowy i obejmą materiał z całej dyskografii, a także występy gości związanych z historią grupy.

Całość zostanie zrealizowana w nowoczesnej formule sceny 360°, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia.

Terminy koncertów WWOFF

  • 26.11.2026 – Warszawa, COS Torwar (nowa data)
  • 27.11.2026 – Warszawa, COS Torwar (sold out)
  • 28.11.2026 – Warszawa, COS Torwar (sold out)

 

