Do trzech razy Torwar. WWO ogłosiło trzeci koncert pożegnalny

Projekt WWOFF zespołu WWO już teraz zapisuje się na kartach historii polskiego rapu. Ogromne zainteresowanie fanów sprawiło, że ogłoszono trzeci koncert w warszawskim COS Torwar.

Trzeci koncert odpowiedzią na ogromny popyt

Dodatkowy występ odbędzie się 26 listopada 2026 roku, a sprzedaż biletów rusza 16 kwietnia o godzinie 12:00. Warto podkreślić, że dwa wcześniejsze terminy — 27 i 28 listopada — wyprzedały się w ekspresowym tempie.

Skala zainteresowania pokazuje, że WWOFF to znacznie więcej niż zwykła seria koncertów — to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu dla fanów polskiego hip-hopu.

Bezprecedensowa sytuacja w polskim rapie

WWO jako pierwszy skład hip-hopowy w Polsce ma szansę wyprzedać trzy koncerty z rzędu w jednej z najbardziej kultowych hal koncertowych w kraju.

Dotychczas podobnego osiągnięcia dokonał jedynie Dawid Podsiadło, jednak w świecie rapu to absolutny precedens.

Symboliczny powrót do Warszawy

Warszawa od zawsze była kluczowym elementem tożsamości zespołu WWO. To właśnie tutaj powstał skład i tutaj rozwijał swój charakterystyczny styl.

Trzy koncerty na Torwarze to nie tylko odpowiedź na zainteresowanie, ale też symboliczne domknięcie historii zespołu w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło.

Premiera nagrania live „Damy Radę”

Równolegle z rozpoczęciem sprzedaży biletów zaplanowano premierę archiwalnego nagrania live utworu „Damy Radę”. Materiał pochodzi z koncertu 25-lecia Wojttka Sokoła i zostanie udostępniony na YouTube 16 kwietnia o godzinie 12:00.

Jak podkreśla DJ Deszczu Strugi, projekt WWOFF to forma podziękowania dla fanów i świadome zakończenie działalności scenicznej zespołu.

WWOFF jako finał historii zespołu

Projekt WWOFF nie jest powrotem zespołu na stałe, lecz zaplanowanym finałem jednej z najważniejszych formacji w historii polskiego hip-hopu. Koncerty mają charakter przekrojowy i obejmą materiał z całej dyskografii, a także występy gości związanych z historią grupy.

Całość zostanie zrealizowana w nowoczesnej formule sceny 360°, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia.

Terminy koncertów WWOFF