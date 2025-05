Do sieci wyciekło nagranie z brutalnego ataku na Tory’ego Laneza

Tory Lanez brutalnie zaatakowany w więzieniu. Nagranie z ataku wyciekło do sieci

Szokujące nagranie z monitoringu ujawnia brutalny atak na rapera Tory’ego Laneza w więzieniu. Video potwierdza przerażające szczegóły zdarzenia i rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo artysty za kratami.

Monitoring uchwycił brutalne dźgnięcia nożem

Na nagraniu z więziennej kamery CCTV widać Tory’ego Laneza na klatce schodowej, kiedy zostaje niespodziewanie zaatakowany przez innego osadzonego — Santino Cosio. Napastnik rzuca się na rapera i wielokrotnie dźga go w okolice klatki piersiowej. Choć część kadru jest zasłonięta, wyraźnie widać przerażającą szamotaninę.

EXCLUSIVE: The Shade Room obtains exclusive footage of Tory Lanez’s prison stabbing. #TSRStaffBD pic.twitter.com/RCV7cYdPe3 — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) May 28, 2025

Napastnik twierdzi, że działał w samoobronie – nagranie temu przeczy

Cosio, odsiadujący dożywocie za morderstwo, utrzymuje, że działał w samoobronie. W rozmowie z TMZ stwierdził, że krążyły pogłoski, iż Lanez planuje na niego zamach i że rzekomo widział u niego coś przypominającego broń. Jednak nagranie z monitoringu zdaje się temu przeczyć — to Cosio pierwszy zaatakował, z zaskoczenia i bez ostrzeżenia.

Historia relacji Laneza i Cosio

Obaj więźniowie wcześniej mieszkali w sąsiednich celach i, według doniesień, utrzymywali pozytywne relacje. Nie wiadomo, co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Cosio twierdzi, że sam również został raniony podczas starcia, choć brak na to jednoznacznych dowodów.

Stan zdrowia Tory’ego Laneza po ataku

Raper został ugodzony aż 14 razy, zanim interweniowała ochrona. Służby więzienne szybko udzieliły mu pomocy, a następnie przetransportowano go do szpitala. Obrażenia były poważne — obie płuca uległy zapadnięciu, przez co artysta został podłączony do respiratora.

Na szczęście stan Laneza uległ poprawie. Obecnie oddycha już samodzielnie, odzyskał mowę i – według lekarzy – ma szansę na pełne wyzdrowienie.

Oświadczenie prawników Laneza

Zespół prawny rapera wydał oficjalne oświadczenie: