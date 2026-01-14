CGM

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

Producent przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w świecie hip-hopu

2026.01.14

opublikował:

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

Producent, znany ze współpracy z największymi gwiazdami rapu, schudł około 54 kilogramy, kończąc wieloletnią walkę z otyłością. Jak sam przyznaje, kluczowe znaczenie miały śmierć Fredo Santany oraz obawy związane z pandemią COVID-19.

Przełom po latach nieudanych prób

Jeszcze w 2018 roku Mustard ważył około 154 kg przy wzroście 170 cm. W rozmowie z magazynem Men’s Health przyznał, że próbował schudnąć przez całe dorosłe życie, korzystając z pomocy trenerów personalnych i stosując niemal każdą możliwą dietę.

– Próbowałem schudnąć odkąd byłem dorosły. Miałem pięciu różnych trenerów. Byłem na każdej diecie, jaką możesz sobie wyobrazić – wyznał producent.

Śmierć Fredo Santany jako moment otrzeźwienia

Prawdziwym impulsem do zmiany była śmierć chicagowskiego rapera Fredo Santany w 2019 roku. Artysta zmarł w wyniku niewydolności nerek i wątroby po latach nadużywania substancji takich jak Xanax i lean. Mustard przyznał, że sam przez długi czas pił lean.

– Miałem pełną butelkę drogiego lean i wylałem ją do zlewu. Od tamtej pory już nigdy go nie piłem – wspominał.

Po odstawieniu używek i zmianie nawyków żywieniowych waga spadła o około 32 kilogramy.

Pandemia COVID-19 i strach o życie

Kolejnym przełomem był rok 2020 i wybuch pandemii. Gdy Mustard ważył około 122 kg, uświadomił sobie, że zakażenie koronawirusem może być dla niego śmiertelne.

– Powiedziałem sobie: jeśli zachoruję na COVID, umrę – przyznał szczerze.

To właśnie wtedy zaczął regularnie się ruszać. Początkowo były to krótkie spacery, które stopniowo zamieniły się w bieganie i sprinty. Producent dołączył również do platformy Peloton, co pomogło mu utrzymać regularność treningów.

Prosta dieta i wsparcie otoczenia

Mustard podkreśla, że ogromną rolę odegrało także jego najbliższe otoczenie. Operator kamery, z którym współpracuje, pomógł mu uporządkować dietę i postawić na prostotę.

– Znalazłem jeden zestaw, który lubiłem najbardziej: grillowana tilapia, szpinak i kukurydza – zdradził.

Dzięki konsekwencji i zmianie stylu życia DJ Mustard osiągnął formę, o której przez lata mógł tylko marzyć.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Men’s Health (@menshealthmag)

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku
NEWS

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?
NEWS

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia
NEWS

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?
NEWS

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie
NEWS

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego
NEWS

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”
NEWS

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”

Polecane

CGM
Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi proble ...

Raper od kilku tygodni przebywa w szpitalu

2 godziny temu

CGM
Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

„Czas na zmiany”

2 godziny temu

CGM
The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zach ...

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP

3 godziny temu

CGM
Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilność i walka o przetrwanie”

Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilno ...

Szczerość zamiast nostalgii

3 godziny temu

CGM
Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

"Ja przymykałam oko na wiele jego różnych akcji"

14 godzin temu

CGM
82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ujawniają wstrząsające szczegóły

82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ...

„Czułam się jak przedmiot, jak niewolnica”

15 godzin temu