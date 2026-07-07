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DJ Malika Montany ostro o rzezi Wolyńskiej: „Pamiętajcie kogo należy jeb*ć, nie słuchajcie skurw*synow z telewizora”

DJ Frodo zabrał głos w sprawie rzezi wołyńskiej

2026.07.07

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Dj Frodo FB 2026

Mocny wpis DJ wywołał dyskusję

DJ Frodo, na co dzień współpracujący z Malikiem Montaną, opublikował 4 lipca w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do rzezi wołyńskiej. Muzyk poruszył temat wydarzeń z 1943 roku, wyrażając swoje stanowisko w bardzo emocjonalny i wulgarny sposób.

 

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Wpis nawiązywał do wydarzeń z lipca 1943 roku

W swojej publikacji DJ Frodo przypomniał o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej na Wołyniu przez oddziały UPA podczas II wojny światowej. Nawiązał do wydarzeń poprzedzających tzw. Krwawą Niedzielę z 11 lipca 1943 roku, która uznawana jest za kulminacyjny moment masowych mordów na Polakach zamieszkujących Wołyń.

Autor wpisu wspomniał również o prowadzonych do dziś ekshumacjach ofiar oraz odniósł się do brutalności zbrodni, opisując historyczne relacje dotyczące sposobu mordowania cywilów.

Mocne słowa i apel do odbiorców

W dalszej części wpisu DJ Frodo skrytykował osoby, które – jego zdaniem – próbują ograniczać dyskusję na temat rzezi wołyńskiej. Muzyk użył wulgarnych określeń oraz zaapelował do swoich obserwatorów, aby nie ulegali przekazom medialnym i samodzielnie oceniali wydarzenia historyczne.

Publikacja szybko zwróciła uwagę internautów i wywołała liczne komentarze. Temat rzezi wołyńskiej od lat pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych zagadnień w relacjach polsko-ukraińskich, regularnie powracając w debacie publicznej.

 

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