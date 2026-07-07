DJ Malika Montany ostro o rzezi Wolyńskiej: „Pamiętajcie kogo należy jeb*ć, nie słuchajcie skurw*synow z telewizora”

Wpis nawiązywał do wydarzeń z lipca 1943 roku

W swojej publikacji DJ Frodo przypomniał o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej na Wołyniu przez oddziały UPA podczas II wojny światowej. Nawiązał do wydarzeń poprzedzających tzw. Krwawą Niedzielę z 11 lipca 1943 roku, która uznawana jest za kulminacyjny moment masowych mordów na Polakach zamieszkujących Wołyń.

Autor wpisu wspomniał również o prowadzonych do dziś ekshumacjach ofiar oraz odniósł się do brutalności zbrodni, opisując historyczne relacje dotyczące sposobu mordowania cywilów.

Mocne słowa i apel do odbiorców

W dalszej części wpisu DJ Frodo skrytykował osoby, które – jego zdaniem – próbują ograniczać dyskusję na temat rzezi wołyńskiej. Muzyk użył wulgarnych określeń oraz zaapelował do swoich obserwatorów, aby nie ulegali przekazom medialnym i samodzielnie oceniali wydarzenia historyczne.

Publikacja szybko zwróciła uwagę internautów i wywołała liczne komentarze. Temat rzezi wołyńskiej od lat pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych zagadnień w relacjach polsko-ukraińskich, regularnie powracając w debacie publicznej.