DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej

DJ Decks został użytkownikiem najnowszego SUV-a chińskiej marki

2025.11.25

fot. P. Tarasewicz

DJ Decks, znany m.in. ze współpracy ze Slums Attack, ogłosił nową współpracę – został ambasadorem chińskiej marki luksusowych samochodów Hongqi.

Co to za marka – Hongqi i model HS3

Hongqi to chińska marka premium, znana z eleganckiej stylistyki i zaawansowanej technologii. DJ Decks został użytkownikiem najnowszego SUV-a tej firmy – modelu Hongqi HS3. Wybór DJ‑a jako ambasadora podkreśla aspiracyjny charakter marki oraz jej dążenie do dotarcia do nowych, kreatywnych grup odbiorców.

Przedstawiciele Hongqi wyrazili duże uznanie dla Decksa, nazywając go „ikoną polskiej sceny muzycznej” i podkreślając, że jego dynamiczny styl życia idealnie wpisuje się w wartości marki.

Co oznacza to dla polskiego rynku

  • Coraz więcej chińskich marek motoryzacyjnych inwestuje w ambasadorów spoza Chin, co pokazuje globalne ambicje.

  • Dla polskich artystów to szansa na poszerzenie działalności poza muzykę i wejście w świat marek premium.

  • Współpraca motoryzacyjna z DJ-em podkreśla rosnącą rolę influencerów muzycznych w marketingu luksusowych produktów.

