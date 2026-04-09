Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wymienię ksywy, bo to szmato OG raper Który jak tylko Cię zobaczy, to Ci wypie*doli w japę”

Po kilku godzinach od premiery numeru „24/7”, Oki wypuscił swój diss skierowany w stronę Kinny’ego Zimmera. Kawałek nie ma tytułu i pojawił się jedynie na Instagramie, co sugeruje, że raper chce utrzymać beef w środowisku hip-hopowym, bez nadmiernego nagłaśniania go w mediach.

W nowym numerze Oki odbija argumenty Kinny’ego Zimmera z wcześniejszego dissu. Szczególnie podkreśla, że nie zgadza się na mieszanie jego partnerki w konflikt. Wersy takie jak „Za wplątywanie Bambi powinieneś dostać listwę” pokazują, że temat prywatny stał się centralnym punktem beefu.

Cały tekst utworu bez tytułu Okiego możecie sprawdzić poniżej.

O chuj tu chodzi, kurwa? (W Auchan)

Ty spałeś dwie godziny i wyszedł „DAREK”?

Ty myślisz, że naprawdę znasz powody, czemu ja Cię zaczepiłem, chłopie?

Oj, Kindżał — punchline’y z afer z TikToka?

Stary, to jest obrzydliwe, naprawdę

Ale chuj, no — pay the price, Atut zrobił z Ciebie werbla

Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść

Dużo bardziej pasujesz do tych disco polo chłopców

Szczerze? Wstyd mi Ciebie mieć jako jednego z oppsów

Zresztą oppsów, kurwa, jakich oppsów?

Bujasz się z oppsami Żaby, pytasz się, czy Ci zrobi „XL”

Quebo też mi wysłał screena, lecz on zrobił „XD”

Za wplątywanie bambi powinieneś dostać listwę, wiesz?

(Atut!) Zsamplował rozmazaną pizdę (Huh)

Wiedziałeś, że odpowiem już osiеm miesięcy temu

Pó-pół roku czekałеś, by wrzucić Bediego z Temu

Zakładaj na głowę kaptur (Na zjeżdżalnię spierdalaj)

Chyba że się coś zmieniło — ostatnio się nie przyznawał do Ciebie

Może pamiętasz? Byliśmy razem w studio

Kto tam wtedy był? Kogo spuściłeś jak gówno?

Nie wymienię ksywy, bo to szmato OG raper

Który jak tylko Cię zobaczy, to Ci wypierdoli w japę

Jedyne, czego się wstydzę, to ten gniot na Twoją płytę

Jeśli będzie fest, na którym gramy razem — zwijasz kitę

Jak Peja w ’09, bo nie pograsz sobie, bro

Waldi, jak tego słuchasz — albo ja, albo on

Dziękują mi Twoi fani — pierwszy track bez lokowania

Choć i tak jest o produkcie — świadczenia do odjebania

Jak kaleczysz te koncerty, moje wersy wyciszaj

By fani je krzyczeli — byś je, kurwo, usłyszał

Za-zacząłeś to, kasztanie — miałem ciężko wyjebane

Wyszło, że masz ghostwriterów, bo Ci było to pisane, wow

A co jeśli, cymbale, mamy to nagrane?

Jak do Ciebie zadzwoniłem i Balbina miała ramę

Dzwonisz do niej — piąta rano, bo Ci się coś ujebało

Spytaj swojej dziewczyny, czy jej się to podobało

Kimja, Ty się spłakałeś, że ja dałem Ci unfollow

Jak Ty, kurwa, to skleiłeś, że chodziło tu o młodą?

Ty mnie jedziesz, głupku, punchline’ami z TikToka

Jak masz dowód, że mi free pisał Quebo, to mi go pokaż

Wiesz, czemu unfollowałem? (Zapytaj Blond Boy Summer)

Multi zrobił to samo, lecz go nie znamedroppowałeś

To są Twoje największe premiery w życiu — gratulacje (Aha)

Szczerze, głupio mi, że złapałem się w tę ustawkę

Jak pierwszego nie poczułem, to musiałeś dać poprawkę

Znaczy, Kindżał, Ty musiałeś dać poprawkę?

Raz na ruski rok się odzywasz, Twoich tracków nie widać

Zaczepiasz dziewczynę, by ktoś w ogóle chciał to klikać

Może powiesz, co z Kapturem śpiewaliście na koncercie

Może powiesz, jakie wtedy były z tego konsekwencje

Może powiesz, czego Furia tak bardzo potrzebowała (Furia Cię potrzebuje)

Piszesz do mego ziomala

Ty debilu, Ty chcesz beefu czy pierwszego od lat featu?

Wpierdoliłeś te refreny — brakowało tylko klipu

Do studia prosto z Energylandii (Jazda)

Dzisiaj na Popkillery wpadaj, jak Ty taki szczery

Ty, jakbym nie odpowiedział, to byś, kurwa, nagrał trzeci?

Dosłownie to freestyluję, Ty musisz komuś to zlecić

Naprawdę przegiąłeś pałę i nie chodzi tu o rap

Pojechałem Ci to z głowy, to chyba prawdziwy rap, co?

Co? Jeśli dalej nie rozumiesz, czemu Cię nie lubię

Odpal se to jeszcze raz i nie zawracaj mi gitary, stary