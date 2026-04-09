Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć”

Beef między Kinnym Zimmerem a Okim nabiera tempa

2026.04.09

Kinny

Kinny Zimmer nagra drugi diss na Okiego. W kawałku pojawia się mnóstwo punchy rozliczających karierę Okiego.Kinny pozwala sobie także, na zaczepki w stronę Bambi, prytanie partnerki Okiego. Poniżej pełny tekst dissu „24/7”.

Wczoraj było dla Ciebie, dzisiaj dla ludzi

Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć
Twoje dwie płyty robione przez Sobla — na tej też wbijał adliby za Ciebie
Ty nigdy nie byłaś self-made’em, Oskar, zespół planuje te ruchy za Ciebie
Quebo napisał Ci freestyle i dobra, to jest prawdziwy „PRODUKT47”
Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?
Ona mi dała pięć gwiazdek: Michalinę — sorry, to znaczy Michelin
Proponowałeś mi kiedyś wspólną płytę, poza tym nie tylko mi
Jak tylko zobaczysz szansę na viral, to się pojawiasz i pukasz do DM-ów
Jak jest hype, to się zjawiasz, jak hejt — szybko znikasz
Ludziе to dla Ciebie słupki w statystykach
Już nie chcеsz od Kordena feata?
Ty jesteś Excel, ja jestem XL (XL)
Nawet jak jesteś wszędzie, ja jestem nigdzie (XL)
Ej, ja na Twoim miejscu, to miałbym mnie w piździe
Tak jak ona mnie w windzie (XL)

U mnie wszystko OKI, powiedz — jak u Ciebie?
Bo z tego, co mówisz, chyba nie najlepiej
Trzęsą jej się nogi, trzęsie się GLS
We mnie tylko furia, dwa cztery na siedem
U mnie wszystko OKI, powiedz — jak u Ciebie?
Bo z tego, co mówisz, chyba nie najlepiej
Trzęsą jej się nogi, trzęsie się GLS
We mnie tylko furia, dwa cztery na siedem

Sam zrobiłem sobie chain, sam uszyłem sobie skin
Sam zrobiłem logotyp, plik, mix, beat, klip
Wrzucasz na story mój koncert, mówię: „dobra, dla mnie fajnie”
Wiem, że boli Cię, że ona tańczy dla mnie, tańczy dla mnie, tańczy—
„Nigdy Cię nie zdradzę, wszystko Ci wybaczę”
Czy już tego kiedyś nie mówiłeś Sarze?
To, że ją dissowaliście, to jest mega słabe
Jak wam miała odpowiedzieć, jak to nie jest raper?
Ej, przecież to Ty jesteś moim największym fanem
Ej, ja niesłusznie o to posądzałem mamę
Oskar, my zawsze propsowaliśmy się nawzajem
Powiedz wprost, że się o dziewczynę przyjebałeś (XL)

U mnie wszystko OKI, powiedz — jak u Ciebie?
Bo z tego, co mówisz, chyba nie najlepiej
Trzęsą jej się nogi, trzęsie się GLS
We mnie tylko furia, dwa cztery na siedem
U mnie wszystko OKI, powiedz — jak u Ciebie?
Bo z tego, co mówisz, chyba nie najlepiej
Trzęsą jej się nogi, trzęsie się GLS
We mnie tylko furia, dwa cztery na siedem

Kinny, it’s Trill Christmas
Do you need me to fucking k*** you?
Do you need me to fucking make you not exist?
You don’t know you came to Houston by yourself?
No security? All in the hood?
All in Area 29? The Trill Burgers?
Fuck is you talking about, ni**a?
This Trill Christmas said it, that
I vouch for that

 

