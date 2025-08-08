Szukaj
Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”

"Nie wierzę, że to jest na serio. To jakaś akcja marketingowa jak u Quebonafide".

2025.08.08

Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”

W sieci pojawił się klip do nowego singla Dioxa zatytułowanego „Na zawsze”. Piosenka jest czwartą udostępnioną w tym roku przez warszawskiego rapera i trzecią, w opisie której na YouTubie widnieje informacja, że jest zapowiedzią albumu „HIFI Superstar”. Warto dodać, że spośród czterech tegorocznych utworów dwa artysta podpisał ksywką DIOX, a przy dwóch kolejnych zdecydował się na zapis DIOX HIFI.

Co z albumem „HIFI Superstar”?

W tekście Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”, tymczasem podobnie jak w przypadku kawałka „Lato”, także i teraz część fanów wydaje się nieco zdezorientowanych nowym kierunkiem muzycznym rapera. „Nie wierzę, że to jest na serio. To jakaś akcja marketingowa jak u Quebonafide”, „Niezłe prowo”, „To brzmi, jakby dopiero zaczynał przygodę z rapem” – czytamy w komentarzach pod klipem.

Mimo kolejnych premier póki co brak informacji na temat preorderu i daty premiery „HIFI Superstar”. Czy doczekamy się ich przy okazji kolejnego singla? Czas pokaże

