Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

2025.10.04

opublikował:

fot. kadr z wideo

Diox w najnowszym Q&A na Instagramie odniósł się do pytania fana o Eripe. Jego odpowiedź była szczera i bez owijania w bawełnę – wskazał na mocne strony, ale też na słabości twórczości młodszego rapera.

Diox krytycznie o Eripe

Jeden z internautów zapytał Dioxa o jego opinię na temat Eripe. Raper nie gryzł się w język:

– „W chj niewykorzystany potencjał. Powinien się skupić, wypuścić dwa albumy z innymi gośćmi niż Pato i może coś by wypierdział. Na razie mam wrażenie, że ego jest dużo wyżej niż praca. Ale to młody chłopak, to ma czas dojrzeć. Pisze ciekawie, rapuje zawsze tak samo. Ale też ciężko mi oceniać, bo słyszałem pięć kawałów może” – powiedział Diox.

„Ego wyżej niż praca”

Według Dioxa, Eripe ma talent i ciekawy sposób pisania, ale brakuje mu różnorodności i systematycznej pracy. Raper sugeruje, że jego potencjał mógłby zostać w pełni wykorzystany przy odpowiednich współpracach i większej dyscyplinie twórczej.

 

