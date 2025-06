Diox nagrał taneczny singiel. Co na to słuchacze?

fot. kadr z wideo

Diox przywitał rozpoczynające się właśnie lato piosenką zatytułowaną po prostu „Lato”. Taneczny kawałek zapowiada nadchodzący album rapera „HIFI SUPERSTAR”. Artysta deklaruje, że wkrótce udostępni jego szczegóły, a także preoder.

„Lato” ukazało się trzy tygodnie po dobrze przyjętym przez fanów kawałku „Brioni”. Choć wyświetlenia nie powalają – od 31 maja klip na YouTubie wyświetlono niespełna 10 tys. razy., ale na YouTube dominują pozytywne komentarze. Niestety nie można tego powiedzieć o opiniach fanów wyrażanych pod klipem do nowego singla.

„Kto by pomyślał, że legenda rapu będzie Skolima kopiować”

„Najlepszy numer Bodychrista jak do tej pory”, „Doj***ne disco polo”, „Mam nadzieję, że to marne prowo”, „To jest tak ***we, że z niedowierzania aż przesłuchałem całe”, „Diox, serio? Przecież to tania kopia Alberto, Sentino, Skolima i do tego w wielu momentach nie trafiasz w bit, nawet nie czujesz tej muzyki. K***a, co za g***o. Wracam do HIFI”, „Kto by pomyślał, że legenda rapu będzie Skolima kopiować” – to zaledwie kilka spośród negatywnych opinii wyrażanych pod „Latem”.

Poniżej prezentujemy oba tegoroczne numery Patryka.