CGM

Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej niż zakładał wyrok

Combs został skazany na 50 miesięcy więzienia

2026.03.03

opublikował:

Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej niż zakładał wyrok

Sean „Diddy” Combs odsiaduje obecnie karę pozbawienia wolności. Początkowo jego zwolnienie przewidywano na maj 2028 roku, jednak najnowsze dokumenty ujawnione przez E! News wskazują, że artysta opuści zakład penitencjarny wcześniej – 25 kwietnia 2028 roku.

Przyczyny wcześniejszego zwolnienia

Combs został skazany na 50 miesięcy więzienia za pośrednictwo w transporcie dwóch kobiet w celach seksualnych. Raper został oczyszczony z innych poważnych zarzutów, w tym działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Dodatkowo został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Wyznaczenie wcześniejszego terminu opuszczenia więzienia uwzględnia 13 miesięcy spędzonych przez artystę w areszcie oraz inne czynniki proceduralne.

Obecne miejsce pobytu

Diddy obecnie przebywa w Federalnym Zakładzie Karnym Fort Dix w stanie New Jersey, dokąd został przeniesiony z Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Jego początkowa data wyjścia była ustalona na 8 maja 2028 roku, a później media spekulowały o przesunięciu na 4 czerwca z powodu naruszenia regulaminu przez 56-latka.

Nadchodzący nadzór po wyjściu

Po opuszczeniu zakładu karnego, Diddy zostanie objęty pięcioletnim nadzorem kuratorskim. W tym czasie będzie zobowiązany do regularnych spotkań z kuratorem oraz poddawania się testom narkotykowym, co ma zapewnić jego pełną readaptację i kontrolę nad przestrzeganiem prawa.

Vito Bambino & Zalia – „Decyzje” Torwar #VitoBambino #Zalia #Decyzjee #cgm

♬ original sound – CGM.PL

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument
NEWS

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

3 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

4 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

5 godzin temu

CGM
Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 ...

Największy koncert w historii placu

5 godzin temu

CGM
Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie str ...

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

5 godzin temu

CGM
Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

5 godzin temu