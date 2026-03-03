Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej niż zakładał wyrok

Sean „Diddy” Combs odsiaduje obecnie karę pozbawienia wolności. Początkowo jego zwolnienie przewidywano na maj 2028 roku, jednak najnowsze dokumenty ujawnione przez E! News wskazują, że artysta opuści zakład penitencjarny wcześniej – 25 kwietnia 2028 roku.

Przyczyny wcześniejszego zwolnienia

Combs został skazany na 50 miesięcy więzienia za pośrednictwo w transporcie dwóch kobiet w celach seksualnych. Raper został oczyszczony z innych poważnych zarzutów, w tym działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Dodatkowo został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Wyznaczenie wcześniejszego terminu opuszczenia więzienia uwzględnia 13 miesięcy spędzonych przez artystę w areszcie oraz inne czynniki proceduralne.

Obecne miejsce pobytu

Diddy obecnie przebywa w Federalnym Zakładzie Karnym Fort Dix w stanie New Jersey, dokąd został przeniesiony z Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Jego początkowa data wyjścia była ustalona na 8 maja 2028 roku, a później media spekulowały o przesunięciu na 4 czerwca z powodu naruszenia regulaminu przez 56-latka.

Nadchodzący nadzór po wyjściu

Po opuszczeniu zakładu karnego, Diddy zostanie objęty pięcioletnim nadzorem kuratorskim. W tym czasie będzie zobowiązany do regularnych spotkań z kuratorem oraz poddawania się testom narkotykowym, co ma zapewnić jego pełną readaptację i kontrolę nad przestrzeganiem prawa.

