Diddy wraca do Sądu. Oficjalna data apelacji rapera ustalona

Sean „Diddy” Combs wkrótce będzie mógł walczyć o swoją wolność w sądzie. Apelacja dotycząca jego wyroku, który wynosi od trzech do czterech lat, została oficjalnie zaplanowana, a rozprawa rozpocznie się 9 kwietnia 2026 roku. Informację tę podał serwis AllHipHop.

Proces apelacyjny Diddy’ego – przyspieszony termin

W październiku 2025 roku ujawniono, że Diddy próbował przyspieszyć proces apelacyjny. Teraz jego plan się powiódł, a Sąd Obwodowy USA pod przewodnictwem sędzi Beth Robinson zatwierdził przyspieszoną procedurę. Choć początkowo informacje były niejasne, ustalono, że rozprawa ustna odbędzie się w kwietniu 2026 roku.

Harmonogram apelacji

Według raportu, plan apelacyjny obejmuje kilka kroków:

23 grudnia 2025 – Diddy składa otwierający wniosek i załączniki

20 lutego 2026 – rząd składa odpowiedź na wniosek

13 marca 2026 – Diddy odpowiada na argumenty rządu

Kwiecień 2026 – rozprawa ustna przed Drugim Sądem Obwodowym

Choć procesy apelacyjne w sprawach bardziej złożonych mogą trwać od 18 miesięcy do kilku lat, Diddy i jego zespół znaleźli sposób, aby znacznie skrócić czas oczekiwania.

Wyrok i obecne warunki więzienne

Sean „Diddy” Combs obecnie odbywa karę w Fort Dix Federal Correctional Institution w New Jersey, w zakładzie niskiego ryzyka. Został skazany w październiku 2025 roku za dwa zarzuty dotyczące transportu osób w celu prostytucji. Jego przewidywana data zwolnienia to 8 maja 2028 roku.