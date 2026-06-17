Diddy coraz bliżej wolności. Termin zwolnienia z więzienia ponownie skrócony

Sean Combs otrzymał kolejną dobrą wiadomość dotyczącą swojej sytuacji prawnej. Według najnowszych informacji termin opuszczenia zakładu karnego przez amerykańskiego rapera został ponownie przyspieszony. Obecnie były producent muzyczny ma wyjść na wolność w lutym 2028 roku.

Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej niż zakładano

Od momentu skazania Seana Combsa data jego zwolnienia była kilkukrotnie aktualizowana przez amerykańskie służby więzienne. Początkowo zakładano, że raper opuści więzienie 8 maja 2028 roku. Następnie termin przesunięto na 4 czerwca 2028 roku.

Kolejne dokumenty wskazywały później daty 25 kwietnia oraz 15 kwietnia 2028 roku. Najnowsze informacje pochodzące z rejestrów amerykańskiego Federalnego Biura Więziennictwa wskazują jednak, że Diddy może odzyskać wolność już 23 lutego 2028 roku.

To oznacza, że od pierwotnie zakładanego terminu jego pobyt za kratami został skrócony o kilka miesięcy.

Za co został skazany Sean Combs?

Problemy prawne Diddy’ego rozpoczęły się w 2024 roku. Prokuratura postawiła mu szereg zarzutów, w tym związanych z transportowaniem osób w celu świadczenia usług seksualnych.

Po wielotygodniowym procesie ława przysięgłych uznała go za winnego naruszenia federalnej ustawy Manna, która zakazuje przewożenia osób pomiędzy stanami USA w celu prostytucji lub innych nielegalnych działań seksualnych.

Choć Combs nie przyznał się do winy, sąd skazał go na karę czterech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Oprócz wyroku więzienia otrzymał również grzywnę w wysokości 500 tysięcy dolarów oraz pięć lat nadzorowanego zwolnienia po opuszczeniu zakładu karnego.

Diddy walczy o zmianę wyroku

Od momentu ogłoszenia wyroku zespół prawny rapera nieustannie podejmuje działania mające na celu jego podważenie. Według rzecznika artysty Combs pozostaje zaangażowany w przygotowywanie apelacji i aktywnie współpracuje z prawnikami.

Przedstawiciele muzyka podkreślają, że stara się on wykorzystać czas spędzony w więzieniu na refleksję nad swoim życiem oraz planowanie przyszłości po wyjściu na wolność.

Według osób z jego otoczenia raper zachowuje optymistyczne nastawienie i wierzy w możliwość poprawy swojej sytuacji prawnej.

Program leczenia uzależnień może skrócić karę

Jednym z powodów kolejnych zmian terminu zwolnienia może być udział Diddy’ego w specjalistycznym programie leczenia uzależnień RDAP (Residential Drug Abuse Program).

Program funkcjonujący w amerykańskich więzieniach pozwala niektórym osadzonym na uzyskanie skrócenia wyroku po jego pomyślnym ukończeniu. Eksperci prawni wskazują, że uczestnictwo w tego typu terapii może oznaczać nawet rok mniej spędzony za kratami.

Podczas śledztwa i procesu pojawiały się informacje dotyczące problemów rapera z substancjami odurzającymi. Sam Combs przyznał wcześniej, że przez lata zmagał się z konsekwencjami życia pełnego nadmiaru i uzależnień.

Jak wygląda życie Diddy’ego w więzieniu?

Obecnie Sean Combs odbywa karę w federalnym zakładzie karnym o niskim rygorze w stanie New Jersey. Oprócz udziału w programie terapeutycznym pracuje również w więziennej bibliotece.

Do jego obowiązków należy między innymi porządkowanie książek, organizowanie materiałów bibliotecznych oraz pomoc innym osadzonym w wyborze lektur.

Według relacji osób związanych ze sprawą raper stara się prowadzić uporządkowany tryb życia i aktywnie uczestniczyć w codziennych zajęciach oferowanych przez placówkę.

Czy Diddy opuści więzienie jeszcze wcześniej?

Na ten moment oficjalna data zwolnienia została wyznaczona na 23 lutego 2028 roku. Nie można jednak wykluczyć kolejnych zmian, szczególnie jeśli artysta pomyślnie ukończy program terapeutyczny lub odniesie sukces w postępowaniu apelacyjnym.

Sprawa jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów i raperów w historii amerykańskiego hip-hopu nadal budzi ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie.