Diddy chciał unieważnić proces. Bardzo dosadna odpowiedź sędziego

W Nowym Jorku trwa proces przeciwko Diddy’emu. Raper i zespół jego prawników próbują na wszystkie sposoby go utrudniać. Ich najnowszym pomysłem było złożenie wniosku o… unieważnienie całego procesu. Wszystko przez rzekomo fałszywe zeznania jednego ze świadków.

Obrona podważa działania prokuratury

Zaprzyjaźniona z Cassie Bryana Bongolan zeznała kilka dni temu, że 26 września 2016 r. raper przewiesił ją przez krawędź balkonu na 17. piętrze budynku w Los Angeles. Cassie deklarowała, że była świadkiem tego incydentu. Tymczasem prawnicy Diddy’ego przedstawili dowód na to, że było inaczej. Adwokaci rapera dowiedli, że Cassie dowiedziała się o tym incydencie później. Tym samym ich zdaniem Cassie dopuściła się krzywoprzysięstwa, co według nich ma dyskwalifikować jej zeznania w całym procesie. W związku z tym, że Cassie jest kluczowym świadkiem (pierwotnie miała nie uczestniczyć w procesie), prawnicy Diddy’ego widzą tutaj pole do unieważnienie procesu. Zespół broniący rapera zasugerował, że prokuratura dopuściła do sprawy fałszywe zeznania.

Niestety, sędzia nie podziela entuzjazmu Combsa i jego ludzi. Arun Subramanian po zapoznaniu się z wnioskiem o unieważnienie procesu, powiedział krótko: – Do diabła, nie.

To zdecydowanie ciekawy proces. Bez względu na to, jak się zakończy, trwale zapisze się w historii.