Diamentowa płyta Taconafide trafiła na aukcję. Unikatowy egzemplarz możesz zdobyć na święta

foto: mat. pras.

Diamentowe wydanie kultowego albumu „Soma 0.5mg” duetu Taconafide trafiło na wyjątkową świąteczną aukcję internetową. To unikalna okazja dla fanów polskiego rapu oraz kolekcjonerów rzadkich wydawnictw — licytacja trwa, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera.

Gdzie można licytować diamentową płytę Taconafide?

Egzemplarz diamentowej płyty został wystawiony w ramach kampanii świątecznej. Jak podaje źródło:

„Album ‘Soma 0.5mg’ wystawiono w ramach kampanii świątecznej na platformie sprzedażowej — aukcja kończy się 14 grudnia o godz. 19:00.”

Do tej pory w zabawie bierze udział kilku licytujących, a obecna cena wynosi:

„aktualna cena ofertowa to 695 zł.”

Fani mogą więc jeszcze dołączyć do rywalizacji i zawalczyć o jedyny w swoim rodzaju egzemplarz.

Dochód z aukcji trafi do Fundacji In Point

Najważniejszy aspekt licytacji ma charakter społeczny. Całość środków wesprze dzieci będące pod opieką Fundacji In Point. Organizacja zajmuje się pracą z osobami w spektrum autyzmu. Jak informuje materiał:

„Wszystkie pieniądze z aukcji zostaną przekazane na rzecz fundacji Fundacja In Point. Organizacja działa na rzecz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, stawiając na tworzenie środowiska, w którym podopieczni mogą rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia.”

To sprawia, że licytacja ma nie tylko kolekcjonerski wymiar, ale także realnie wspiera ważny cel społeczny.

Dlaczego ta aukcja jest tak wyjątkowa?

Album „Soma 0.5mg”, nagrany przez Taco Hemingwaya i Quebonafide, jest jednym z najważniejszych projektów w historii polskiego rapu. Zdobył status diamentowej płyty za sprzedaż ponad 150 tysięcy egzemplarzy:

„‘Soma 0.5mg’ to jeden z przełomowych albumów w polskim rapie — Taconafide zdobyło z nim diamentową płytę za sprzedaż ponad 150 000 egzemplarzy.”

To symbol epoki, która na nowo zdefiniowała mainstreamowy hip-hop w Polsce.

Kolekcjonerski rarytas w służbie dobrej sprawy

Wystawienie płyty na aukcję to doskonała okazja, aby:

zdobyć unikatowy egzemplarz diamentowego albumu,

uczcić ważny moment w historii polskiej muzyki,

jednocześnie wesprzeć dzieci potrzebujące specjalistycznej opieki.

Jak podsumowuje oryginalny materiał:

„Dzięki aukcji — unikalny egzemplarz może trafić w ręce prawdziwego fana, a jednocześnie wesprzeć ważny społeczny cel.”

To również przypomnienie o roli fizycznych wydań: