Diamentowa płyta Taconafide trafiła na aukcję. Unikatowy egzemplarz możesz zdobyć na święta

Dlaczego ta aukcja jest tak wyjątkowa?

2025.12.08

Diamentowe wydanie kultowego albumu „Soma 0.5mg” duetu Taconafide trafiło na wyjątkową świąteczną aukcję internetową. To unikalna okazja dla fanów polskiego rapu oraz kolekcjonerów rzadkich wydawnictw — licytacja trwa, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera.

Gdzie można licytować diamentową płytę Taconafide?

Egzemplarz diamentowej płyty został wystawiony w ramach kampanii świątecznej. Jak podaje źródło:

„Album ‘Soma 0.5mg’ wystawiono w ramach kampanii świątecznej na platformie sprzedażowej — aukcja kończy się 14 grudnia o godz. 19:00.”

Do tej pory w zabawie bierze udział kilku licytujących, a obecna cena wynosi:

„aktualna cena ofertowa to 695 zł.”

Fani mogą więc jeszcze dołączyć do rywalizacji i zawalczyć o jedyny w swoim rodzaju egzemplarz.

Dochód z aukcji trafi do Fundacji In Point

Najważniejszy aspekt licytacji ma charakter społeczny. Całość środków wesprze dzieci będące pod opieką Fundacji In Point. Organizacja zajmuje się pracą z osobami w spektrum autyzmu. Jak informuje materiał:

„Wszystkie pieniądze z aukcji zostaną przekazane na rzecz fundacji Fundacja In Point. Organizacja działa na rzecz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, stawiając na tworzenie środowiska, w którym podopieczni mogą rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia.”

To sprawia, że licytacja ma nie tylko kolekcjonerski wymiar, ale także realnie wspiera ważny cel społeczny.

Dlaczego ta aukcja jest tak wyjątkowa?

Album „Soma 0.5mg”, nagrany przez Taco Hemingwaya i Quebonafide, jest jednym z najważniejszych projektów w historii polskiego rapu. Zdobył status diamentowej płyty za sprzedaż ponad 150 tysięcy egzemplarzy:

„‘Soma 0.5mg’ to jeden z przełomowych albumów w polskim rapie — Taconafide zdobyło z nim diamentową płytę za sprzedaż ponad 150 000 egzemplarzy.”

To symbol epoki, która na nowo zdefiniowała mainstreamowy hip-hop w Polsce.

Kolekcjonerski rarytas w służbie dobrej sprawy

Wystawienie płyty na aukcję to doskonała okazja, aby:

  • zdobyć unikatowy egzemplarz diamentowego albumu,

  • uczcić ważny moment w historii polskiej muzyki,

  • jednocześnie wesprzeć dzieci potrzebujące specjalistycznej opieki.

Jak podsumowuje oryginalny materiał:

„Dzięki aukcji — unikalny egzemplarz może trafić w ręce prawdziwego fana, a jednocześnie wesprzeć ważny społeczny cel.”

To również przypomnienie o roli fizycznych wydań:

„płyty fizyczne i limitowane wydania mają nie tylko wartość kolekcjonerską, ale mogą także stać się narzędziem wsparcia dla potrzebujących.”

