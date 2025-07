Deftones wracają do Polski. Grupa opublikowała nowy singiel i zapowiedziała album

fot. mat. pras.

Deftones, nagrodzona Grammy rockowa grupa z Sacramento, ogłosiła premierę dziesiątego studyjnego albumu „private music”, który ukaże się 22 sierpnia. Jednocześnie zespół ujawnił pierwszy singiel „my mind is a mountain” i zapowiedział trasę koncertową, w ramach której 5 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w przedsprzedaży od 16 lipca.

Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham i Frank Delgado oficjalnie otwierają nowy rozdział w karierze Deftones. Materiał na „private music” powstawał w różnych miejscach, między innymi w kalifornijskich Malibu i Joshua Tree, a także w Nashville, Tennessee. Produkcją zajęli się sami muzycy oraz laureat Grammy, Nick Raskulinecz. To już trzecia współpraca twórców. Producent wcześniej czuwał nad brzmieniem płyt „Diamond Eyes” (2010) i „Koi No Yokan” (2012).

Deftones – „private music” – tracklista:

1. my mind is a mountain

2. locked club

3. ecdysis

4. infinite source

5. souvenir

6. cXz

7. i think about you all the time

8. milk of the madonna

9. cut hands

10. ~metal dream

11. departing the body

Jednocześnie Deftones mogą pochwalić się najnowszymi sukcesami: podwójna platyna dla „White Pony”, platyna dla „Diamond Eyes” oraz poczwórna platyna dla „Change (In The House of Flies)” i podwójna platyna dla „Be Quiet and Drive”.

– Deftones nigdy nie byli więksi ani bardziej definiujący to, czego młodzi ludzie oczekują od ciężkiej muzyki we wszystkich jej odmianach. Zespół od 30 lat wyprzedzający swoją epokę – napisał po ostatnich koncertach „Los Angeles Times”.

Deftones to multiplatynowy, nagrodzony Grammy zespół, którego brzmienie, oryginalność i kultura są niezrównane. Założona przez kumpli formacja powstała w 1988 roku, w Sacramento. Od tego czasu sprzedali 10 milionów płyt, gromadząc ponad 9 miliardów streamów. W swoim katalogu mają tak kultowe wydawnictwa, jak podwójnie platynowy album „White Pony”, który zapewnił im pierwszą statuetkę Grammy czy platynowe „Diamond Eyes” i „Koi No Yokan”. W 2025 roku wracają z dziesiątym, długogrającym albumem „private music”, który dowodzi, że kolejny artystyczny szczyt znów przed nimi, a Deftones są wieczni.