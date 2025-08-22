Deftones mają w szufladzie niewydany album sprzed lat. Czy kiedyś doczekamy się publikacji?

fot. mat. pras.

Na rynku pojawiła się dziś nowa, znakomita płyta Deftones zatytułowana „private music”. W wywiadach promujących krążek pojawia się także szereg innych kwestii, w tym wątek legendarnej już płyty „Eros”. Prace nad nim rozpoczęły się w 2007 r., dwa lata po wydaniu „Saturday Night Wrist”. 14 kwietnia 2008 r. grupa weszła do studia nagraniowego, gdzie kończyła utwory i zaczęła je nagrywać. Proces przerwał wypadek, po którym basista Chi Cheng zapadł w śpiączkę. Materiał trafił do szuflady, a po śmierci Chenga w 2013 r. grupa porzuciła prace nad nim.

Nikłe szanse na premierę „Eros”

Mimo wszystko temat „Eros” wraca. Swego czasu w sieci można było posłuchać dwóch utworów z tego materiału, oba jednak zniknęły. W wywiadzie dla „The Guardian” Chino Moreno przyznał, że szanse na to, by kiedyś „Eros” ujrzał światło dzienne, są nikłe.

– Wciąż jesteśmy pytani o „Eros”. Prawdopodobnie nigdy się nie ukaże. Musielibyśmy cofnąć się do tamtego okresu i dokończyć utwory. Jedynym, który był bliski ukończenia, było „Dallas” – powiedział Chino.

5 lutego Deftones będą promowali „private music” na koncercie w Polsce. Grupa wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Gościem specjalnym będzie Denzel Curry. Niestety, bilety już się wyprzedały.