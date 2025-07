Dawid Podsiadło radzi, jak przygotować się na ZORZĘ

Tegoroczne lato upływa m.in. pod znakiem pierwszej edycji festiwalu ZORZA. Objazdowa impreza Dawida Podsiadły zawitała już do Poznania i Wrocławia, przed nią jeszcze przystanki w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Najbliższy weekend to stołeczna odsłona ZORZY. Dawid zaprasza fanów na teren AWF-u i przy okazji radzi, jak przygotować się do festiwalu.

Jedną z uwag, które zgłaszali widzowie po pierwszym przystanku ZORZY w Poznaniu, były złe warunki pogodowe. Tak jest, część widzów miała do organizatorów pretensje o to, że padał deszcz. Ci robili co mogli, organizując tysiące peleryn, ale nie wszystkich to usatysfakcjonowało. W nagraniu opublikowanym na instagramowym profilu festiwalu Dawid zapewnia, że w Warszawie także będą peleryny, sugeruje jednak, by we własnym zakresie zaopatrzyć się w kurtki i kalosze.

„Tak to jest na festiwalach plenerowych”

Choć prognozy pokazują spore opady w Polsce w najbliższy weekend, Warszawa ma być podobno akurat wolna od deszczu. Mimo to zalecamy zastosować się do rad Dawida, bo jak wiadomo – przezorny zawsze ubezpieczony.

– Tak to jest festiwalach plenerowych, że albo pada, albo świeci słońce. Wygląda jednak na to, że będzie bardzo OK – mówi Dawid. Zobaczcie, jakie sugestie ma dla uczestników imprezy jej gospodarz.