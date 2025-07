Dawid Podsiadło o ZORZY: „Nie było chęci konkurowania z kimkolwiek”

Foto: J. Szarzyński

Tegoroczny sezon plenerowy mija Dawidowi Podsiadle na występach na własnym objazdowym festiwalu ZORZA. Za nami koncerty w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, przed – w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

Trudne początki ZORZY

Organizatorzy mieli ogromnego pecha na starcie imprezy. W „zorzowy” weekend w Poznaniu spadły duże ilości deszczu, ponadto pierwszego dnia nie działał system płatności bezgotówkowych. Kolejne odsłony cyklu przebiegały już jednak znacznie spokojniej.

Dawid nie ukrywa, że ZORZA to kolejny etap rozwoju czegoś, co w rozmowie z Jarkiem Szubrychtem z „Gazety Wyborczej”, sam nazywa „Projektem Dawid Podsiadło”. Wokalista wyjaśnia także, dlaczego zdecydował się na „własny” festiwal.

„Nie było chęci konkurowania z kimkolwiek”

– Uznaliśmy, że pozwoli nam ominąć przeszkody, takie jak dostosowywanie się do zasad obowiązujących na festiwalach organizowanych przez kogoś innego. Mogliśmy wymyślić własną formułę. Zaprosiliśmy artystów, którzy mieli czas i ochotę, by razem z nami pobawić się konwencją, sprawdzić, co mogą od siebie dać nowego. Idea polega na tym, żeby zagrać coś przygotowane specjalnie na te sześć koncertów – mówi.

Kiedy ogłoszono ZORZĘ, w przestrzeni publicznej pojawiło się sporo komentarzy, sugerujących, że Podsiadło organizuje objazdowy festiwal pełen projektów specjalnych, bo rywalizować z innym objazdowym festiwalem pełnym projektów specjalnych – z Męskim Graniem. Dawid stanowczo odcina się od tej retoryki.

– Nie było chęci konkurowania z kimkolwiek – przekonuje w wywiadzie dla „Wyborczej”.

Oto daty pozostałych koncertów w ramach ZORZY:

25-26.07. – Kraków, Lotnisko Rakowice-Czyżyny

15-16.08. – Gdańsk, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

29-30.08. – Katowice, Lotnisko Muchowiec