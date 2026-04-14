Dawid Kwiatkowski o chwili grozy. Podejrzenie nowotworu zmieniło jego podejście do życia

Dawid Kwiatkowski w szczerej rozmowie w podcaście Bliskoznaczni wrócił do jednego z najbardziej stresujących momentów w swoim życiu. Artysta przyznał, że pod koniec 2024 roku przeszedł przez sytuację, która na moment całkowicie go zatrzymała i zmieniła jego podejście do zdrowia.

„To chyba nowotwór” – dramatyczne słowa lekarza

W trakcie rutynowych badań lekarze wykryli u wokalisty zmianę na pęcherzu. Jak wspomina, początkowa diagnoza brzmiała bardzo niepokojąco i sugerowała możliwość nowotworu.

Artysta przyznał, że reakcja była natychmiastowa – silny stres i emocje wzięły górę, a sytuacja w gabinecie szybko stała się poważna.

Seria badań i niepewność

Po wstępnym rozpoznaniu Kwiatkowski został skierowany na dalszą diagnostykę:

rezonans magnetyczny,

tomografię komputerową,

badania z kontrastem,

konsultacje wielu specjalistów.

Najtrudniejszy, jak podkreślił, był czas oczekiwania na ostateczną diagnozę – pełen strachu i niepewności.

Moment przełomu

Ostatecznie już następnego dnia okazało się, że zmiana nie miała charakteru złośliwego. Lekarze usunęli ją, a stan zdrowia artysty został określony jako stabilny. Mimo to zalecono mu regularne kontrole i dalszą profilaktykę.

Zmiana podejścia do życia

Dawid Kwiatkowski przyznał, że cała sytuacja wpłynęła na jego codzienne funkcjonowanie. Jak mówi, zaczął bardziej dbać o zdrowie i regularne badania, których wcześniej nie traktował priorytetowo.

Podkreślił też, że młodzi ludzie często ignorują sygnały wysyłane przez organizm, zakładając, że poważne choroby ich nie dotyczą.

„Nie jesteśmy niezniszczalni”

Wokalista zaznaczył, że ta historia uświadomiła mu kruchość zdrowia i znaczenie profilaktyki. Jego wyznanie ma być również przestrogą dla fanów, by nie odkładać badań na później.