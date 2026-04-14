Dawid Kwiatkowski o chwili grozy. Podejrzenie nowotworu zmieniło jego podejście do życia

„Nie jesteśmy niezniszczalni”

2026.04.14

Dawid Kwiatkowski 2026

Dawid Kwiatkowski w szczerej rozmowie w podcaście Bliskoznaczni wrócił do jednego z najbardziej stresujących momentów w swoim życiu. Artysta przyznał, że pod koniec 2024 roku przeszedł przez sytuację, która na moment całkowicie go zatrzymała i zmieniła jego podejście do zdrowia.

„To chyba nowotwór” – dramatyczne słowa lekarza

W trakcie rutynowych badań lekarze wykryli u wokalisty zmianę na pęcherzu. Jak wspomina, początkowa diagnoza brzmiała bardzo niepokojąco i sugerowała możliwość nowotworu.

Artysta przyznał, że reakcja była natychmiastowa – silny stres i emocje wzięły górę, a sytuacja w gabinecie szybko stała się poważna.

Seria badań i niepewność

Po wstępnym rozpoznaniu Kwiatkowski został skierowany na dalszą diagnostykę:

  • rezonans magnetyczny,
  • tomografię komputerową,
  • badania z kontrastem,
  • konsultacje wielu specjalistów.

Najtrudniejszy, jak podkreślił, był czas oczekiwania na ostateczną diagnozę – pełen strachu i niepewności.

Moment przełomu

Ostatecznie już następnego dnia okazało się, że zmiana nie miała charakteru złośliwego. Lekarze usunęli ją, a stan zdrowia artysty został określony jako stabilny. Mimo to zalecono mu regularne kontrole i dalszą profilaktykę.

Zmiana podejścia do życia

Dawid Kwiatkowski przyznał, że cała sytuacja wpłynęła na jego codzienne funkcjonowanie. Jak mówi, zaczął bardziej dbać o zdrowie i regularne badania, których wcześniej nie traktował priorytetowo.

Podkreślił też, że młodzi ludzie często ignorują sygnały wysyłane przez organizm, zakładając, że poważne choroby ich nie dotyczą.

„Nie jesteśmy niezniszczalni”

Wokalista zaznaczył, że ta historia uświadomiła mu kruchość zdrowia i znaczenie profilaktyki. Jego wyznanie ma być również przestrogą dla fanów, by nie odkładać badań na później.

Popularne newsy

Lena Polanski iG
NEWS

Polska gwiazda OnlyFans licytowała nocowankę z Wieniawą. U Wojewódzkiego i Kędzierskiego przyznała, że chciała ją „bzyknąć”

Katy Perry IG 2025
NEWS

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Justin Bieber z rekordowym wynagrodzeniem na festiwalu Coachella 2026. Jego występ wzbudził kontrowersje

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI nagrał kolejny diss na Kinny’ego Zimmera. A konkretnie nie diss, tylko „reklamację beefu”

Bambi Young Leosia IG 2025
NEWS

Young Leosia nagrywa z Oliwką Brazil z zaczepia bambi? Raperka odniosła się do fragmentu dotyczącego jej byłej podopiecznej

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

Bajorson 3
NEWS

Bajorson oskarża Dawida Obserwatora o szantaż i usuwa go z hitu, który ma 40 milionów wyświetleń

Polecane

CGM
Katy Perry

Aktorka, która po 20 latach oskarzyła Katy Perry o molestowanie, zgłos ...

Ruby Rose postanowiła zgłosić zachowanie wokalistki odpowiednim służbom

10 godzin temu

CGM
young leosia kacper ig 2025

Young Leosia twierdzi, że żeby skupić się na sobie i swoim rozwoju war ...

„Single era” jako świadoma decyzja artystyczna

10 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się ...

W dzisiejszym świecie autentyczność i dopasowanie artystyczne mogą być ważniejsze niż pieniądze

11 godzin temu

CGM
Katy Perry IG 2025

Znana aktorka oskarża Katy Perry o napaść seksualną. „Zaczęła oc ...

Ruby Rose publikuje poważne oskarżenia wobec Katy Perry

19 godzin temu

CGM
unnamed

The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystą ...

The Rose wracają do Polski z trasą „ROSETOPIA”

20 godzin temu

CGM
Labrinth

Labrinth odchodzi kończy współpracę z serialem „Euphoria”. ...

Muzyk wyjaśnia odejście z serialu

20 godzin temu