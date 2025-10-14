Szukaj
CGM

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D’Angelo - ikona R&B i twórca ponadczasowego „Brown Sugar”

2025.10.14

opublikował:

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

fot. mat. pras.

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. D’Angelo, jeden z najważniejszych artystów współczesnego soulu i R&B, zmarł w wieku 51 lat. Jak informuje TMZ, przyczyną śmierci był rak trzustki.

D’Angelo – ikona R&B i twórca ponadczasowego „Brown Sugar”

D’Angelo, naprawdę nazywał się Michael Eugene Archer, zadebiutował w 1995 roku albumem „Brown Sugar”, który odmienił brzmienie R&B i neo-soulu. Jego charakterystyczny głos i wyjątkowe podejście do kompozycji sprawiły, że natychmiast zyskał status ikony.

W swojej karierze współpracował z największymi – Jay-Z, Snoop Doggiem i Q-Tipem – a jego wpływ na muzykę czują dziś zarówno twórcy R&B, jak i hip-hopu.

Cztery nagrody Grammy i kultowy teledysk „Untitled (How Does It Feel)”

Artysta zdobył cztery nagrody Grammy, w tym za Najlepszy album R&B za płyty „Voodoo” (2001) i „Black Messiah” (2016). Jego utwory „Really Love” i „Untitled (How Does It Feel)” stały się klasykami gatunku.

Szczególnie ten ostatni zapisał się w historii muzyki – dzięki minimalistycznemu, ikonicznemu teledyskowi, w którym D’Angelo wystąpił na tle czarnego ekranu, pozornie nago.

Artysta planował nowy album

Jeszcze w zeszłym roku Raphael Saadiq zdradził w podcaście Rolling Stone Music Now, że D’Angelo pracował nad nowym albumem. Miał być „pełen energii i pasji”, a sam artysta „był bardzo podekscytowany powrotem do studia”. Niestety, nie zdążył dokończyć projektu.

D’Angelo – spuścizna i rodzina

Muzyk pozostawił po sobie troje dzieci – dwóch synów i córkę. Matką jego pierworodnego syna była wokalistka Angie Stone, która zmarła tragicznie na początku tego roku w wypadku samochodowym.

D’Angelo na zawsze pozostanie symbolem nowoczesnego soulu i jednym z najważniejszych artystów swojego pokolenia.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?
NEWS

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych
NEWS

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia
NEWS

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”
NEWS

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”
NEWS

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci
NEWS

Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”
NEWS

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”

Polecane

CGM
Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba ...

Fani czekali na tę współpracę od lat

6 godzin temu

CGM
Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Radosna nowina w rodzinie Eminema

6 godzin temu

CGM
„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake’a w sądzie

„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake ...

W dniu decyzji wydanej przez sąd, odnotowano ponad 1 milion streamów na Spotify

11 godzin temu

CGM
Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Relacje między Liamem a jego córką były wcześniej napięte

11 godzin temu

CGM
Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Jacek nie bierze jeńców

11 godzin temu

CGM
Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Klasyczny hip hop spotyka brytyjski soul

12 godzin temu