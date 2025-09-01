Szukaj
Damon Albarn zdradził, skąd wziął się jego falset z czasów debiutu Gorillaz

Odważna deklaracja muzyka.

fot. mat. pras.

Jeszcze w tym roku na rynku ma się pojawić nowy album Gorillaz. Póki co grupa świętuje 25-lecie koncertami w Copper Box Arenie. Dwa koncerty już się odbyły, trzeci zaplanowano na jutro, a ostatni na środę.

Podczas pierwszego występu w Londynie Gorillaz zagrali w całości swój pierwszy album. W wywiadzie dla „Rolling Stone’a” Albarn odniósł się do swojego śpiewu na początkowym etapie kariery grupy.

„Byłem wówczas znacznie mniej odpowiedzialny niż teraz”

Na pierwszym albumie jest masa falsetu. Ma to związek z narkotykami, które wówczas zażywałem. Byłem wówczas znacznie mniej odpowiedzialny niż teraz. Śpiewałem nuty, o których nigdy nie pomyślałbym, że kiedykolwiek jeszcze uda mi się je zaśpiewać – stwierdził.

W związku z szykowanym na jesień krążkiem Gorillaz ogłoszą z pewnością trasę koncertową. Czy znajdzie się na niej polski przystanek? Oby tak było.

