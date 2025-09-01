Damon Albarn zdradził, skąd wziął się jego falset z czasów debiutu Gorillaz

fot. mat. pras.

Jeszcze w tym roku na rynku ma się pojawić nowy album Gorillaz. Póki co grupa świętuje 25-lecie koncertami w Copper Box Arenie. Dwa koncerty już się odbyły, trzeci zaplanowano na jutro, a ostatni na środę.

Podczas pierwszego występu w Londynie Gorillaz zagrali w całości swój pierwszy album. W wywiadzie dla „Rolling Stone’a” Albarn odniósł się do swojego śpiewu na początkowym etapie kariery grupy.

„Byłem wówczas znacznie mniej odpowiedzialny niż teraz”

– Na pierwszym albumie jest masa falsetu. Ma to związek z narkotykami, które wówczas zażywałem. Byłem wówczas znacznie mniej odpowiedzialny niż teraz. Śpiewałem nuty, o których nigdy nie pomyślałbym, że kiedykolwiek jeszcze uda mi się je zaśpiewać – stwierdził.

W związku z szykowanym na jesień krążkiem Gorillaz ogłoszą z pewnością trasę koncertową. Czy znajdzie się na niej polski przystanek? Oby tak było.