Dame Dash atakuje Jaya-Z i Cam’rona nowym dissem. Fani nie zostawili na nim suchej nitki

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Konflikt pomiędzy Dame Dashem, Jayem-Z oraz Cam’ronem trwa od lat, jednak w ostatnich tygodniach ponownie nabrał tempa. Tym razem Dame Dash postanowił odpowiedzieć swoim krytykom za pomocą muzyki, publikując fragment nowego diss tracku zatytułowanego „Cheap Teeth”.

Nagranie pojawiło się na Instagramie producenta i szybko wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów hip-hopu. Problem w tym, że reakcje internautów okazały się dalekie od entuzjazmu.

„Cheap Teeth” wymierzone w Jaya-Z i Cam’rona

Nowy utwór został nagrany we współpracy z raperem Nicky Licky i zawiera bezpośrednie odniesienia do konfliktu z Jay-Z oraz Cam’ronem. Dame Dash od dłuższego czasu publicznie krytykuje swoich dawnych współpracowników, a napięcie między stronami regularnie przenosi się do mediów społecznościowych.

W ostatnich miesiącach Cam’ron wielokrotnie żartował z Dame’a podczas swojego programu „It Is What It Is”, natomiast Jay-Z miał nawiązać do niego również podczas jednego z występów koncertowych. Według komentatorów Dash uznał, że nadszedł czas na muzyczną odpowiedź.

Fani nie są zachwyceni nowym utworem

Choć diss track miał być mocnym ciosem wymierzonym w przeciwników, reakcje słuchaczy okazały się wyjątkowo chłodne. Wielu internautów skrytykowało zarówno sam pomysł nagrania utworu, jak i jego wykonanie.

W komentarzach pojawiły się opinie sugerujące, że Dame Dash bardziej szkodzi własnemu wizerunkowi, niż rzeczywiście odpowiada na ataki ze strony swoich rywali. Część fanów przyznała wręcz, że słuchanie fragmentu utworu wywołało u nich zażenowanie.

Cam’ron odpowiedział w swoim stylu

Największą uwagę przyciągnęła jednak reakcja samego Cam’rona. Raper nie krył rozbawienia po wysłuchaniu fragmentu „Cheap Teeth” i postanowił skomentować publikację.

Według internautów jego odpowiedź szybko stała się równie popularna jak sam diss track. Cam’ron w żartobliwy sposób zasugerował nawet, że należałoby przeprowadzić „badanie naukowe”, które wyjaśniłoby, co doprowadziło Dame’a Dasha do obecnej sytuacji.

Komentarz błyskawicznie zaczął krążyć po mediach społecznościowych, a wielu fanów uznało go za znacznie bardziej zabawny niż sam utwór.

Konflikt, który trwa od lat

Relacje między Dame Dashem a Jayem-Z od dawna należą do najbardziej skomplikowanych w historii amerykańskiego hip-hopu. Obaj byli współzałożycielami legendarnej Roc-A-Fella Records, jednak ich drogi rozeszły się wiele lat temu.

Od tego czasu pomiędzy dawnymi partnerami biznesowymi regularnie dochodzi do publicznych spięć, wywiadów pełnych wzajemnych uszczypliwości oraz kolejnych medialnych konfliktów. W ostatnim czasie do grona krytyków Dame’a dołączył również Cam’ron, co jeszcze bardziej zaostrzyło sytuację.

Czy „Cheap Teeth” zostanie oficjalnie wydane?

Na ten moment nie wiadomo, czy pełna wersja utworu „Cheap Teeth” trafi do serwisów streamingowych. Po chłodnym przyjęciu fragmentu wielu fanów zastanawia się, czy Dame Dash zdecyduje się kontynuować projekt.

Jedno jest pewne – konflikt między Dame Dashem, Jay-Z i Cam’ronem wciąż budzi ogromne emocje w środowisku hip-hopowym. Nawet jeśli diss track nie odniesie sukcesu, cała sytuacja z pewnością będzie jeszcze długo komentowana przez fanów rapu na całym świecie.