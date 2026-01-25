CGM

d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

Neo Langston od lat współpracuje z d4vd

2026.01.25

Sprawa śmierci Celeste Rivas nadal budzi ogromne emocje w mediach. Najnowsze doniesienia mówią, że Neo Langston, popularny streamer i przyjaciel piosenkarza d4vd, został aresztowany w Montanie za niepojawienie się w roli świadka w sprawie.

Przyjaciel d4vd aresztowany

Jak podaje TMZ, Langston został zatrzymany w Montanie na podstawie nakazu z Los Angeles. Powodem miało być niepojawienie się jako świadek w toczącej się sprawie dotyczącej śmierci nastolatki Celeste Rivas, której ciało znaleziono w samochodzie Tesla zarejestrowanym na d4vd. Neo Langston został osadzony w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Kim jest Neo Langston?

Neo Langston to 23-letni popularny streamer i twórca treści, który od lat współpracuje z d4vd zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Jego rola w śledztwie nie została jeszcze w pełni ujawniona, ale brak stawienia się w sądzie miał poważne konsekwencje.

Aktualny stan śledztwa

Od listopada do wielkiej ławy przysięgłych (grand jury) zgłoszono wiele zeznań świadków. Chociaż pojawiają się spekulacje, że d4vd może zostać oskarżony o morderstwo, nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia.

Prezes firmy koncertowej artysty również zeznawał przed ławą przysięgłych, twierdząc, że nie miał obowiązku zgłaszania sytuacji Celeste Rivas policji, ponieważ jego rola ograniczała się do zarządzania trasą koncertową i obsługi artysty.

Co dalej z d4vd?

Na razie nie wiadomo, czy d4vd wydaje oficjalne oświadczenie w związku ze sprawą. Dochodzenie wciąż trwa, a jego szczegóły pozostają niejasne i budzą wiele pytań wśród fanów i mediów.

