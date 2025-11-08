Czy Live Nation ogłosiło właśnie koncert Foo Fighters w Polsce?

Kilka tygodni temu Foo Fighters ogłosił trasę koncertową na 2026 rok, która obejmie największe stadiony w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednocześnie muzycy zaprezentowali nowy singiel „Asking for a Friend”, będący kolejnym krokiem w rozwoju ich charakterystycznego brzmienia.

Trasa koncertowa Foo Fighters 2026 – daty, miejsca i goście specjalni

Nowa trasa stadionowa Foo Fighters 2026 rozpocznie się w sierpniu i potrwa do końca września. Grupa odwiedzi m.in. Toronto, Detroit, Chicago, Cleveland i Las Vegas.

Na wybranych koncertach wystąpią gościnnie Queens of the Stone Age, Mannequin Pussy oraz Gouge Away – co zapowiada wyjątkowe wydarzenie dla każdego fana rocka.

To będzie pierwsze duże tournée zespołu od 2024 roku i zarazem jedna z najbardziej oczekiwanych tras 2026 roku. Bilety trafią do sprzedaży już w najbliższych tygodniach – zainteresowani powinni śledzić oficjalną stronę zespołu, ponieważ koncerty Foo Fighters szybko się wyprzedają.

Zmiany w składzie Foo Fighters i nowe brzmienie

Trasa 2026 będzie także wyjątkowa ze względu na nowego perkusistę – Ilana Rubina, który dołączył do zespołu po odejściu Josha Freese’a. Rubin znany jest z gry w Nine Inch Nails oraz Angels & Airwaves, co może wnieść do brzmienia Foo Fighters świeżą energię i nowe inspiracje.

Czy po ogłoszeniu trasy po Ameryce i Kanadzie grupa wystąpi w Polsce?

Wszystko wskazuje na to, że po trasie za Oceanem Foo Fighters przyjadą do Europy. Live Nation właśnie udostępniło post, z którego można wnioskować, że Dave i spółka wystąpią w naszym kraju. Fani w komenatrzach wskazują dwie opcje – Stadion Narodowy lub udział w Impact Festiwalu. Jak będzie w rzeczywistości? Tego dowiemy się prawdopodobnie w poniedziałek.