Czy Cher zaręczyła się z młodszym o 40 lat partnerem? Diamentowy pierścionek rozpalił plotki

Legendarną wokalistkę Cher ponownie otaczają plotki dotyczące jej życia prywatnego. Fotoreporterzy zauważyli na dłoni gwiazdy imponujący pierścionek z dużym diamentem, co natychmiast wywołało spekulacje o zaręczynach z jej partnerem Alexander Edwards.

79-letnia artystka od końca 2022 roku spotyka się z producentem muzycznym młodszym od niej o 40 lat. Choć relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów, wszystko wskazuje na to, że para jest nadal szczęśliwa i poważnie myśli o przyszłości.

Diamentowy pierścionek zwrócił uwagę paparazzi

Plotki o zaręczynach pojawiły się po tym, jak Cher została sfotografowana podczas powrotu z wesela swojego syna. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi na serdecznym palcu lewej dłoni gwiazdy widać duży pierścionek z diamentem.

Choć sama piosenkarka nie potwierdziła oficjalnie doniesień o zaręczynach, zagraniczne media zwracają uwagę, że symboliczna biżuteria może oznaczać kolejny etap w jej związku z Alexandrem Edwardsem.

Różnica wieku nie jest dla nich problemem

Relacja Cher i Alexandra Edwardsa od początku wywoływała wiele komentarzy. Para dzieli bowiem różnica wieku wynosząca aż 40 lat. Mimo to – według doniesień medialnych – zakochani nie przejmują się opiniami innych.

Jak informują zagraniczne media, artystka rozważa zbliżające się urodziny jako symboliczny moment, by jeszcze bardziej umocnić związek. Pod koniec maja Cher będzie świętować swoje 80. urodziny.

Konflikt rodzinny nie zmienił decyzji gwiazdy

Związek z młodszym partnerem nie spotkał się jednak z entuzjazmem wszystkich członków rodziny artystki. Szczególnie sceptyczny miał być syn piosenkarki, Chaz Bono, który według medialnych doniesień miał wątpliwości co do intencji producenta muzycznego.

Pomimo tych napięć Cher nie zmieniła swojego podejścia i nadal pozostaje w relacji z Edwardsem. Gwiazda wielokrotnie udowadniała w przeszłości, że kieruje się przede wszystkim własnymi decyzjami i nie przejmuje się krytyką.

Burzliwe życie uczuciowe Cher

Życie miłosne Cher od lat budzi zainteresowanie fanów i mediów. Artystka znana jest z głośnych związków, które często wywoływały duże emocje w show-biznesie.

Jednym z najbardziej komentowanych romansów był jej związek z młodszym aktorem Tom Cruise w latach 80. Różnica wieku między nimi wynosiła wtedy 16 lat i również była szeroko komentowana przez media.

Czy tym razem plotki okażą się prawdziwe i Cher po raz trzeci stanie na ślubnym kobiercu? Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień fani będą musieli jeszcze poczekać.