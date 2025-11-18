Czterech uzbrojonych włamywaczy wtargnęło do domu Tekashiego i sterroryzowło jego matkę

CGM

2025.11.18

Tekashi 6ix9ine – brutalne włamanie do domu na Florydzie

Dom Tekashiego 6ix9ine na Florydzie został w nocy splądrowany przez czterech uzbrojonych intruzów. Nowe nagrania z monitoringu pokazują, jak dramatyczna była sytuacja dla jego 60-letniej mamy, która została zatrzymana i przetrzymywana przez włamywaczy, a także dla psa uwięzionego w środku.

Według materiału z monitoringu intruzi dostali się do domu przez garaż. W jednym z ujęć widać, jak matka rapera staje twarzą w twarz z włamywaczami. Jej głos drży, gdy błaga ich o spokój, a pies biega po pomieszczeniu zdezorientowany wydarzeniami.

Włamywacze przeszukują dom, jeden pilnuje matki

Podczas gdy trzech intruzów przeszukuje dom w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów, jeden z nich pozostaje przy matce Tekashiego, nie pozwalając jej odejść. Po chwili chaos przenosi się na zewnątrz, co również zostało uchwycone przez kamery.

Na nagraniu widać, jak zamaskowany włamywacz chwyta mamę rapera za rękę i prowadzi ją w jedno miejsce, a następnie – po dostrzeżeniu czegoś – zawraca ją z powrotem do środka domu. Pies podąża za nimi, wciąż wyraźnie przestraszony.

Policja na miejscu, włamywacze uciekli

Chwilę później na miejsce przyjechały służby wraz z jednostką K-9. Funkcjonariusze jednak nie zdołali zatrzymać sprawców. Biuro Szeryfa Palm Beach poinformowało, że włamywacze żądali gotówki i kluczyków do auta i prawdopodobnie odjechali samochodem zanim policja dotarła na miejsce.

