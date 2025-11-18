Czterech uzbrojonych włamywaczy wtargnęło do domu Tekashiego i sterroryzowło jego matkę

Tekashi 6ix9ine – brutalne włamanie do domu na Florydzie

Dom Tekashiego 6ix9ine na Florydzie został w nocy splądrowany przez czterech uzbrojonych intruzów. Nowe nagrania z monitoringu pokazują, jak dramatyczna była sytuacja dla jego 60-letniej mamy, która została zatrzymana i przetrzymywana przez włamywaczy, a także dla psa uwięzionego w środku.

Monitoring ujawnia moment konfrontacji

Według materiału z monitoringu intruzi dostali się do domu przez garaż. W jednym z ujęć widać, jak matka rapera staje twarzą w twarz z włamywaczami. Jej głos drży, gdy błaga ich o spokój, a pies biega po pomieszczeniu zdezorientowany wydarzeniami.