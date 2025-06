Czołowy polski raper (ale nie Quebo) reklamuje Miss Ti

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Pod koniec miesiąca kariera rapowa Quebonafide przejdzie do historii. Fanom pozostanie jego dorobek na płytach i w serwisach streamingowych, a także produkty Miss Ti, które na przestrzeni kilku lat rynkowej obecności zdążyły zaskarbić sobie sympatię odbiorców.

Oki promuje Miss Ti

Na instagramowym profilu Miss Ti pojawiło się tajemnicze wideo z Okim w roli głównej. Raper promuje markę kolegi krótkim filmem, w którym widzimy go podrzucającego jabłko. „Miss Ti jest 47” – czytamy w poście towarzyszącym filmowi. Czy to zapowiedź większej współpracy Okiego z marką Que? Kolejne pytanie brzmi – czy to kolejny smak mochi, czy może nowy produkt? Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.

