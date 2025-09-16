Członkowie Iron Maiden i Tool zagrali na weselu

Foto: W. Dobrogojski

Adrian Smith, Nicko McBrain i Justin Chancellor na jednej scenie

Na włoskim weselu w Toskanii doszło do wyjątkowego muzycznego spotkania. Adrian Smith (gitarzysta Iron Maiden), Nicko McBrain (perkusista Iron Maiden) oraz Justin Chancellor (basista Tool) spontanicznie połączyli siły i zagrali wspólnie krótki jam.

Okazją była ceremonia ślubna Natashy Smith, córki Adriana Smitha, która odbyła się 12 września. Choć wydarzenie miało prywatny charakter, w sieci pojawiło się nagranie pokazujące muzyków wykonujących klasyk Jeffa Becka „Going Down”. Smith przejął rolę gitarzysty i wokalisty, McBrain wrócił za perkusję, a Chancellor dodał charakterystyczny groove na basie.

Powrót Nicko McBraina po udarze

Jam session miało dodatkowy wymiar symboliczny – był to pierwszy publiczny występ Nicko McBraina od czasu ogłoszenia emerytury koncertowej w grudniu 2023 roku. Legendarny perkusista Iron Maiden przeszedł w styczniu 2023 roku udar niedokrwienny mózgu (TIA), który spowodował częściowy paraliż prawej strony ciała.

Po 10 tygodniach intensywnej rehabilitacji muzyk odzyskał sprawność i wziął udział w próbach przed trasą „The Future Past”, choć przyznał, że niektórych utworów nie jest już w stanie zagrać tak jak dawniej. Ostatni raz wystąpił z Iron Maiden 8 grudnia 2023 roku w São Paulo, kończąc koncert utworem „Wasted Years”.

W zespole zastąpił go Simon Dawson, znany wcześniej z projektu British Lion Steve’a Harrisa. Jednocześnie McBrain pozostaje pełnoprawnym członkiem Iron Maiden i wciąż planuje nagrywać partie perkusji w przyszłych projektach studyjnych.

Legendarne spotkanie fanów heavy metalu i progresywnego rocka

Choć jam miał charakter rodzinny i nie został nagłośniony jako oficjalne wydarzenie, wideo z występu szybko obiegło media społecznościowe. Dla fanów heavy metalu i progresywnego rocka była to prawdziwa gratka – rzadko można zobaczyć na jednej scenie muzyków Iron Maiden i Tool.