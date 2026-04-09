Córka Michaela Jacksona oskarża jego spadkobierców: „Używacie fortuny mojego ojca przeciwko mnie”

Spór wokół majątku Michaela Jacksona przybiera na sile. Paris Jackson publicznie oskarżyła zarządców spadku swojego ojca o zastraszanie i wykorzystywanie jego pieniędzy do atakowania jej w mediach.

Konflikt o pieniądze i decyzje finansowe

Według dokumentów sądowych, Paris kwestionuje sposób, w jaki zarządcy – John Branca i John McClain – rozdysponowują środki z majątku. Szczególne wątpliwości budzą wysokie wynagrodzenia i bonusy dla kancelarii prawnych współpracujących ze spadkiem.

Z kolei zarządcy twierdzą, że to Paris i jej zespół prawny przekazują mediom nieprawdziwe informacje, próbując przedstawić rutynowe działania sądu jako swoje zwycięstwo.

„To jest bolesne i mnie rozprasza”

Paris Jackson w swoich najnowszych dokumentach sądowych nie kryje frustracji:

„Ta sprawa jest bolesna i odciąga mnie od mojego życia i kariery.”

Dodaje również, że zarządcy próbują umniejszać jej obawy, przedstawiając je jako działania inspirowane przez prawników lub chęć zwrócenia na siebie uwagi mediów.

Zarzuty o „seksistowski” przekaz

Córka Króla Popu zarzuca także, że komunikaty zarządców mają seksistowski charakter, wskazując m.in. na określenia opisujące ją jako „pozującą” czy sugerujące, że to oni są „dorosłymi” w tej sytuacji.

Według niej takie działania to próba wywarcia presji i zmuszenia jej do wycofania się ze sprawy.

Obrona zarządców majątku

Zarządcy stanowczo odpierają zarzuty. Ich prawnik podkreśla, że: