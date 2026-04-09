CGM

Córka Michaela Jacksona oskarża jego spadkobierców: „Używacie fortuny mojego ojca przeciwko mnie”

Paris miała do tej pory otrzymać 65 milionów dolarów

2026.04.09

opublikował:

Paris Jackson IG 2025

Spór wokół majątku Michaela Jacksona przybiera na sile. Paris Jackson publicznie oskarżyła zarządców spadku swojego ojca o zastraszanie i wykorzystywanie jego pieniędzy do atakowania jej w mediach.

Konflikt o pieniądze i decyzje finansowe

Według dokumentów sądowych, Paris kwestionuje sposób, w jaki zarządcy – John Branca i John McClain – rozdysponowują środki z majątku. Szczególne wątpliwości budzą wysokie wynagrodzenia i bonusy dla kancelarii prawnych współpracujących ze spadkiem.

Z kolei zarządcy twierdzą, że to Paris i jej zespół prawny przekazują mediom nieprawdziwe informacje, próbując przedstawić rutynowe działania sądu jako swoje zwycięstwo.

„To jest bolesne i mnie rozprasza”

Paris Jackson w swoich najnowszych dokumentach sądowych nie kryje frustracji:

„Ta sprawa jest bolesna i odciąga mnie od mojego życia i kariery.”

Dodaje również, że zarządcy próbują umniejszać jej obawy, przedstawiając je jako działania inspirowane przez prawników lub chęć zwrócenia na siebie uwagi mediów.

Zarzuty o „seksistowski” przekaz

Córka Króla Popu zarzuca także, że komunikaty zarządców mają seksistowski charakter, wskazując m.in. na określenia opisujące ją jako „pozującą” czy sugerujące, że to oni są „dorosłymi” w tej sytuacji.

Według niej takie działania to próba wywarcia presji i zmuszenia jej do wycofania się ze sprawy.

Obrona zarządców majątku

Zarządcy stanowczo odpierają zarzuty. Ich prawnik podkreśla, że:

  • wszystkie płatności były zgodne z decyzjami sądu
  • majątek został przekształcony z długu 500 milionów dolarów w biznes generujący miliardy
  • Paris Jackson już otrzymała około 65 milionów dolarów i może odziedziczyć znacznie więcej

Tagi


Popularne newsy

Apolonbia Krol Lyskacz
NEWS

Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi, że Quebo pisze mu freestyle i mówi, że raper „przyj*bał się o dziewczynę”

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wpadaj jak Ty taki szczery”

Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82
NEWS

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wymienię ksywy, bo to szmato OG raper Który jak tylko Cię zobaczy, to Ci wypie*doli w japę”

Kinny
NEWS

Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć”

White 2115
NEWS

White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

Shiloh 2026
NEWS

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zadebiutowała jako tancerka w teledysku K-popowej gwiazdy. Wybrano ją podczas castingu

Polecane

CGM
MBTM II 12112025 (508) jury

Viralowy nauczyciel w „Must Be The Music”. Disco Adamus wy ...

"Zrozumieliście coś?" – pyta Dawid Kwiatkowski

2 godziny temu

CGM
Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wym ...

"Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść"

7 godzin temu

CGM
Kinny

Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wy ...

Beef między Kinnym Zimmerem a Okim nabiera tempa

7 godzin temu

CGM
OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wp ...

Choć diss wyszedł to nie trafił na YouTube, tylko na "drugi" Instagram rapera

9 godzin temu

CGM
Kanye West

Były ochroniarz Kanye Westa domaga się niemal miliona dolarów odszkodo ...

Kolejne problemy prawne rapera

9 godzin temu

CGM
Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi ...

"Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?"

10 godzin temu