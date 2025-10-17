Córka D’Angelo w szoku po śmierci artysty: „Nie mogę w to uwierzyć”

fot. mat. pras.

Świat muzyki pogrążony jest w żałobie. W wieku 51 lat zmarł D’Angelo, legenda R&B, po długiej walce z rakiem. Informację o śmierci artysty potwierdziła jego rodzina we wtorek.

Emocjonalny list córki D’Angelo

Po tym tragicznym wydarzeniu, córka D’Angelo, Imani Archer, podzieliła się poruszającym listem na Instagramie. W swoim wpisie 26-latka wyraziła absolutne niedowierzanie i szok po stracie ojca:

„Nie ma słów, aby opisać tę niewyobrażalną stratę. Byłeś moim największym wsparciem, moim obrońcą, największą muzyczną inspiracją i najlepszym ojcem, jakiego mogłam mieć.”

Wspomnienia i wdzięczność

Imani wspomina wspólne chwile z D’Angelo, m.in. słuchanie muzyki, granie na pianinie i ulubione posiłki. Podkreśliła, że ojciec zawsze chronił ją przed bólem i strachem, a jego odwaga i siła pozostaną niezapomniane.

„Jesteś jedyną w swoim rodzaju duszą i jestem wdzięczna, że wybrałeś mnie na swoją córkę. Nie wiem, jak będę mogła żyć bez ciebie, ale nigdy nie zapomnę twoich rad i wszystkiego, czego mnie nauczyłeś.”

Dziedzictwo D’Angelo będzie kontynuowane

Imani zakończyła swój list obietnicą, że będzie kontynuować dziedzictwo ojca:

„Wszystko, co robię, będzie zawsze dla ciebie. Będę tęsknić za twoim głosem każdego dnia. Zawsze będę twoją BabyGirl.”

D’Angelo pozostawił po sobie troje dzieci: Michaela, Imani i Morocco.