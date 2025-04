Coldplay i Rosé z BLACKPINK wykonują wspólnie „APT.” podczas koncertu w Korei Południowej

Coldplay po raz kolejny zaskoczyli fanów podczas swojej trasy koncertowej po Korei Południowej. Podczas czwartego z sześciu zaplanowanych występów w Goyang, do zespołu dołączyła Rosé z BLACKPINK, by wspólnie wykonać jej przebój „APT.”.

Magia na scenie z Rosé i Coldplay

Występ miał miejsce 22 kwietnia i był kulminacyjnym momentem wieczoru. Na początku Chris Martin i reszta zespołu podjęli próbę zagrania utworu samodzielnie, jednak Martin w zabawny sposób zatrzymał się i zapytał publiczność, czy robi to dobrze. Wtedy na scenę weszła Rosé, witana gromkimi brawami, i wspólnie z zespołem wykonali piosenkę.

Po zakończeniu pierwszego wykonania, Chris Martin zaprosił publiczność na „bis” i Coldplay zagrali „APT.” po raz drugi tego wieczoru.

„APT.” – rekordy i uznanie krytyków

Singiel „APT.” Rosé, który miał premierę w październiku, odniósł ogromny sukces komercyjny i artystyczny. Utwór pobił liczne rekordy, stając się najszybciej odtwarzaną piosenką K-popu, która przekroczyła miliard odtworzeń na Spotify.

Coldplay wspierają K-pop i koreańskich artystów

To nie pierwszy raz, gdy Coldplay łączą siły z gwiazdami K-popu. W poprzednich koncertach w Korei wystąpili m.in. członkowie TWICE, którzy zaprezentowali remix utworu „We Pray”, oraz Jin z BTS, który wykonał wspólnie z Coldplay piosenkę „The Astronaut”, a później powrócił na scenę przy okazji „My Universe”.

Chris Martin przyznał, że jego fascynacja K-popem rozpoczęła się dzięki jego córce:

„To nie jest My Bloody Valentine, to nie jest indie, ale to również coś wspaniałego – to pasja, determinacja i zupełnie inny sposób pracy, którego sami nie potrafimy naśladować. Mamy szczęście, że możemy to wszystko łączyć.”