Coachella ukarana grzywną 44 tys. dolarów za spóźnione występy Anyma i Justina Biebera

Organizatorzy Coachelli zostali obciążeni grzywną w wysokości 44 tysięcy dolarów za przekroczenie godzin ciszy nocnej podczas drugiego weekendu wydarzenia.

Grzywny za przekroczenie czasu występów

Według władz miasta Indio, gdzie odbywa się festiwal Coachella, pierwszy weekend przebiegł bez naruszeń. Problemy pojawiły się dopiero podczas drugiego weekendu wydarzenia.

Najpierw artysta Anyma przekroczył dopuszczalny czas występu o 9 minut, co skutkowało karą w wysokości 24 tysięcy dolarów. Następnie występ Justina Biebera zakończył się 2 minuty po godzinie policyjnej, co dodało kolejne 20 tysięcy dolarów kary.

Łącznie daje to 44 tysiące dolarów grzywny.

Zgodnie z umową z miastem Indio

Kary finansowe są częścią wieloletnich ustaleń między organizatorami festiwalu a miastem Indio. Zgodnie z tym porozumieniem, każda minuta przekroczenia godzin ciszy nocnej wiąże się z sankcjami finansowymi.

Zebrane środki trafiają do budżetu miasta i są przeznaczane m.in. na służby publiczne, policję oraz infrastrukturę.

Wielkie show i jeszcze większe koszty

Mimo kar, oba występy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Występ Anyma zamykał piątkową noc, natomiast Justin Bieber wykonał m.in. utwór „One Less Lonely Girl”, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją fanów.