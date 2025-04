Co słychać w obozie Oasis na kilka tygodni przed pierwszym reaktywacyjnym koncertem?

fot. facebook / @OasisOfficial

4 lipca odbędzie się pierwszy koncert reaktywowanego Oasis. Bracia Gallagherowie wystąpią razem po raz pierwszy od sierpnia 2009 r. Nie jest tajemnicą, że ich relacje przez lata były fatalne. Jak wyglądają na kilka tygodni przed powrotem na scenę?

Noel poinformował, że próby przed tegoroczną trasą rozpoczną się za trzy tygodnie. Bracia spotykają się jednak już teraz i pracują razem nad powrotem do formy, a być może również nad odbudowaniem relacji. Póki co Noel zdradził dziś, że jest świeżo po spotkaniu z Liamem.

Noel o Liamie i powrocie Oasis: „Nie może się doczekać. Nikt z nas nie może się doczekać”

– Jest świetny. Widziałem się z nim wczoraj. Wszystko z nim w porządku, był w doskonałej formie. Nie może się doczekać. Nikt z nas nie może się doczekać – powiedział muzyk. Starszy z braci Gallagherów powiedział również, na jakim etapie są przygotowania do powrotu grupy. – Jestem w studiu i się wygłupiam. Przygotowuję się do prób, które rozpoczynają się za około trzy tygodnie. Potem zobaczymy, co się wydarzy – skomentował.

Kilka dni temu Liam poinformował, że w Wielkanoc spotkał się z Noelem i jego synami. Wygląda więc na to, że bracia faktycznie się pogodzili.