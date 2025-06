Co kombinują Quebonafide i InPost?

fot. Dagmara Szewczyk / @dagsoon

Nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie dla fanów Quebonafide. Jego zwieńczeniem będą naturalnie dwa pożegnalne koncerty rapera na wyprzedanym PGE Narodowym, ale wcześniej również artysta przygotował dla fanów atrakcje.

W czwartek, dzień przed pierwszym pożegnalnym koncertem, ma się odbyć stream z ostatniego koncertu Kuby online. Wcześniej – we wtorek – raper ma być gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Biorąc pod uwagę poziom hype’u towarzyszący pożegnaniu Que, jest bardzo prawdopodobne, że będzie to najchętniej oglądany na żywo program w historii Kanału Zero.

Quebonafide x InPost – co z tego wyjdzie?

Wygląda jednak na to, że to nie koniec atrakcji. InPost zaprasza we wtorek do swojej aplikacji na… no właśnie, na co? Firma opublikowała w mediach społecznościowych tajemniczą zapowiedź, która kończy się planszą, na której widzimy identyczny font (włącznie z kolorystyką), jak na grafikach promujących pożegnalne koncerty. To nie może być przypadek.

Pozostaje nam czekać do wtorku.

