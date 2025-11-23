CGM

Childish Gambino miał udar podczas koncertu. Muzyk opowiedział o swoich problemach zdrowotnych

2025.11.23

2025.11.23

fot. mat. pras.

Donald Glover, znany także jako Childish Gambino, otwarcie opowiedział o serii poważnych problemów zdrowotnych, które zmusiły go do odwołania trasy koncertowej w zeszłym roku.

Odwołanie trasy i poważne diagnozy

Artysta odwołał wszystkie koncerty w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie, aby przejść operację związaną z nieujawnionym problemem zdrowotnym. Później poinformował również o anulowaniu dat w Australii i Nowej Zelandii.

Podczas koncertu w Nowym Orleanie Glover udał się do szpitala, aby upewnić się co do swojego stanu zdrowia. Wtedy dowiedział się, że wymaga operacji i czasu na rekonwalescencję.

Glover o udarze i kolejnych problemach zdrowotnych

Podczas występu na festiwalu Camp Flog Gnaw 22 listopada, Glover ujawnił więcej szczegółów dotyczących swojego stanu:

„Miałem ogromny ból głowy w Luizjanie i mimo to zagrałem koncert. Nie widziałem dobrze, więc gdy dotarliśmy do Houston, poszedłem do szpitala, a lekarz powiedział: ‘Miałeś udar.’”

Artysta podkreślił, że pierwszą jego myślą było poczucie zawodu wobec fanów, a dopiero później skojarzył sytuację z przypadkiem Jamie’ego Foxxa, który przeszedł udar w 2023 roku.

Dodał również, że musiał zmierzyć się z kolejnymi problemami zdrowotnymi:

„Złamałem stopę, znaleziono u mnie dziurę w sercu. Przeszedłem operację, a potem kolejną. Mówią, że każdy ma dwa życia, a drugie zaczyna się, gdy zdajesz sobie sprawę, że masz jedno. Powinniśmy żyć tak, jak chcemy. Jeśli będziemy musieli przejść przez to jeszcze raz, będzie tylko lepiej.”

Wzruszający występ i reakcje fanów

Występ Glovera na Camp Flog Gnaw był transmitowany na żywo i przyciągnął uwagę fanów, którzy chwalili emocjonalny charakter koncertu. Jedna z osób komentujących w mediach społecznościowych stwierdziła, że artysta wystąpił tak, jakby był to jego ostatni koncert w tym festiwalu, a wielu widzów przyznało, że wzruszyli się do łez.

Opóźnienia i linia artystyczna festiwalu

  1. edycja Camp Flog Gnaw, w której wystąpił Glover, pierwotnie miała odbyć się 15 i 16 listopada na stadionie Dodger Stadium w Los Angeles. Na liście artystów znaleźli się m.in.: A$AP Rocky, Doechii, Clipse, Earl Sweatshirt, T-Pain, 2 Chainz, Thundercat, Larry June i Teezo Touchdown.

Jednak dzień przed rozpoczęciem wydarzenia poinformowano, że z powodu złych warunków pogodowych festiwal został przesunięty o tydzień i odbył się w ostatni weekend.

