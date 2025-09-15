Charli XCX i perkusista The 1975 po raz drugi powiedzieli sobie „tak”. Romantyczne wesele na Sycylii

Charli XCX i George Daniel, perkusista zespołu The 1975, po raz kolejny przypieczętowali swoją miłość. Para ponownie stanęła na ślubnym kobiercu – tym razem podczas spektakularnej ceremonii we włoskiej Sycylii.

Uroczystość odbyła się w niedzielę, a wśród gości znaleźli się najbliżsi przyjaciele, rodzina i gwiazdy. Nie zabrakło Matty’ego Healy’ego, który wzruszająco wzniosł toast za nowożeńców, oraz jego mamy, aktorki Denise Welch. Na miejscu pojawiła się także narzeczona Healy’ego – modelka Gabbriette Bechtel i influencerka Devon Lee Carlson.

Włoski klimat i olśniewająca kreacja

Podczas drugiej ceremonii Charli XCX postawiła na odważną, przezroczystą suknię ślubną zestawioną z białymi czółenkami i subtelną biżuterią. George Daniel wybrał elegancki, ciemny garnitur i jasną koszulę, wpisując się w stylową oprawę uroczystości.

To wydarzenie różniło się od ich pierwszego ślubu, który odbył się w lipcu w Londynie. Wtedy postawili na kameralną atmosferę – obecnych było zaledwie 20 gości, w tym rodzice panny młodej i członkowie zespołu Daniela.

Od muzycznej współpracy do ślubnego kobierca

Charli XCX i George Daniel zaręczyli się w listopadzie 2023 roku, dzieląc się radosną nowiną na Instagramie. Artystka pokazała wówczas urocze zdjęcia, na których pierścionek ukryty był na tacy z herbatą.

Para poznała się w 2021 roku przy okazji współpracy nad singlem „Spinning”. Od tamtej pory tworzą jeden z najgorętszych duetów muzyczno-romantycznych na scenie pop.