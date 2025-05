Cassie do Diddy’ego: „Jestem zagubiona bez Ciebie” – emocjonalne wiadomości mimo związku z Alexem Fine

Nowe dowody w procesie: wiadomości Cassie i Diddy’ego po rozstaniu

W trakcie kolejnego dnia procesu Seana „Diddy” Combsa, sąd ujrzał kolejne emocjonalne i osobiste wiadomości wymieniane między artystą a jego byłą partnerką Cassie Ventura. Co istotne, wiele z tych wiadomości pochodzi z czasu, gdy Cassie była już w związku z Alexem Fine – swoim obecnym mężem.

Cassie potwierdza kontakt i relację fizyczną po rzekomym gwałcie

Podczas zeznań Cassie przyznała, że po domniemanym gwałcie, do którego miało dojść we wrześniu 2018 roku po kolacji z Diddym, doszło między nimi do dobrowolnych kontaktów seksualnych. Cassie podała dokładną datę – 27 września 2018 roku – jako ostatni raz, gdy uprawiali seks, a dzień później napisała do Diddy’ego, że „spędziła z nim cudowny czas”.

Cassie: „Jestem zagubiona bez Ciebie” – wiadomość z października 2018

W październiku 2018 roku Diddy napisał do Cassie, że „odsunie się”, ale może do niego dzwonić, jeśli będzie go potrzebować. Cassie odpowiedziała wtedy:

„Jestem zagubiona bez Ciebie”.

Te wiadomości sugerują, że relacja między nimi była bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać z wcześniejszych zeznań.

Relacja z Alexem Fine nie przerwała kontaktów z Diddym

Choć Cassie poślubiła Alexa Fine’a we wrześniu 2019 roku, to obrona podkreśla, że jeszcze wtedy utrzymywała emocjonalny kontakt z Diddym. W jednej z wiadomości Diddy pisał, że Cassie jest jego „ride or die” i jedną z „najwspanialszych kobiet na świecie”. Cassie odpowiedziała:

„Nie nienawidzę cię. Nigdy cię nie nienawidziłam” oraz „Nie byłabym w tym pięknym punkcie życia, gdyby nie ty”.

Ostatnie spotkanie Cassie i Diddy’ego – listopad 2018

Cassie zeznała, że ostatni raz widziała Diddy’ego w listopadzie 2018 roku podczas ceremonii upamiętniającej Kim Porter, matkę jego dzieci. Tego dnia zakończyły się również ich fizyczne i osobiste spotkania.

Freak-off na „ostatni raz” czy na „resztę życia”? Emocjonalna wymiana z 2012 roku

Proces zakończył się zaskakującą prezentacją wiadomości z 2012 roku. W jednej z nich Diddy zapytał Cassie, czy chciałaby „ostatni raz mieć freak-off”. Cassie odpowiedziała: „Chcę freak-off pierwszy raz… na resztę naszego życia”.