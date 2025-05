Cassie: „Bałam się powiedzieć Diddy’emu 'Nie'”

fot. mat. pras.

Zeznania Cassie mogą się okazać kluczowe w procesie Diddy’ego. Wokalistka była związana z raperem przez dekadę, zna wiele zakulisowych historii, w niektórych sama brała nawet udział, choć niekoniecznie z własnej woli. Póki co artystka wróciła do głośnego materiału, który kilka miesięcy temu udostępniło CNN. Film przedstawiał scenę z hotelu, w której Diddy maltretował swoją ówczesną partnerkę.

Cassie sugeruje, że była zastraszana

Cassie przyznała, że sytuacja, w której Diddy bił ją w holu hotelowym miała miejsce po jednej z „freak off”, jak nazywały się imprezy seksualne rapera. Wokalistka wyznała, że początkowo były one organizowane w pewnym sensie dla niej, choć niekoniecznie miała na to ochotę. Diddy organizował męskich eskortów, by uprawiali z nią seks. – Byłam zdezorientowana, zdenerwowana. Chciałam go uszczęśliwić – mówi teraz Cassie.

Prokurator zapytał, czy Cassie zgodziła się na freak off, kiedy Diddy zaproponował taką imprezę po raz pierwszy. Cassie przyznała, że tak, ale nie spodziewała się konsekwencji. – Potem tych imprez było coraz więcej. To nie było coś, na co miałam ochotę, przynajmniej nie tak często – stwierdziła, dodając: – Bałam się powiedzieć Diddy’emu „Nie”. Bałam się, że to go rozzłości.

Wokalistka wyznała, że obawiała się również szantażu. Diddy miał jej grozić, że jeśli nie będzie uczestniczyła w jego imprezach, on opublikuje kompromitujące ją filmy.