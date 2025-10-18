Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Cardi B urodziła córkę Blossom we wrześniu zeszłego roku, a obecnie spodziewa się kolejnego dziecka z Stefonem Diggsem. Raperka wzbudza kontrowersje po tym, jak przyznała, że nie rezygnuje z wychodzenia do klubów nawet w ciąży.
Dlaczego Cardi B nie rezygnuje z klubów
W klipie z livestreamu, udostępnionym przez Live Bitez, Cardi B broni swojej decyzji, podkreślając, że jest „entertainerką”. Dodatkowo raperka tłumaczy, że jej i jej przyjaciółom po prostu odpowiada nocny tryb życia:
„Ja i moje przyjaciółki nie chodzimy na kolacje, zakupy, brunch czy wakacje… Lubimy robić rzeczy w nocy.”
Jej wybory podzieliły internautów – niektórzy krytykują jej zachowanie, inni wspierają jej decyzje. Jedna osoba komentuje:
„Entertainer czy nie, kobieta w ciąży nie powinna być w klubie. Wystarczy sekunda, by coś poszło nie tak.”
Z kolei członek Bardi Gang pisze:
„Zawsze hejtujecie w komentarzach, zajmijcie się sobą i zaróbcie trochę kasy! Martwicie się o niewłaściwe rzeczy, tylko siedzicie przy klawiaturze i gadacie bzdury.”
Kontrowersyjny moment w klipie
Wideo zawiera też moment, który niektórych widzów zszokował. Na końcówce klipu jedno z dzieci Cardi B pyta o wspólne zakupy, a raperka odpowiada, że to zadanie ojca, Offseta. Fani komentują:
„Czy ona właśnie powiedziała córce: 'Idź do taty, niech ci kupi coś’, czy mi się wydaje?”
„Ona zdecydowanie to powiedziała,” potwierdza inny internauta.
