Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Cardi B urodziła córkę Blossom we wrześniu zeszłego roku, a obecnie spodziewa się kolejnego dziecka z Stefonem Diggsem. Raperka wzbudza kontrowersje po tym, jak przyznała, że nie rezygnuje z wychodzenia do klubów nawet w ciąży.

W klipie z livestreamu, udostępnionym przez Live Bitez, Cardi B broni swojej decyzji, podkreślając, że jest „entertainerką”. Dodatkowo raperka tłumaczy, że jej i jej przyjaciółom po prostu odpowiada nocny tryb życia:



„Ja i moje przyjaciółki nie chodzimy na kolacje, zakupy, brunch czy wakacje… Lubimy robić rzeczy w nocy.”

Jej wybory podzieliły internautów – niektórzy krytykują jej zachowanie, inni wspierają jej decyzje. Jedna osoba komentuje:

„Entertainer czy nie, kobieta w ciąży nie powinna być w klubie. Wystarczy sekunda, by coś poszło nie tak.”

Z kolei członek Bardi Gang pisze:



„Zawsze hejtujecie w komentarzach, zajmijcie się sobą i zaróbcie trochę kasy! Martwicie się o niewłaściwe rzeczy, tylko siedzicie przy klawiaturze i gadacie bzdury.”