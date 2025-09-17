Szukaj
Cardi B jest w ciąży

Kto będzie ojcem dziecka raperki?

2025.09.17

opublikował:

fot. mat. pras.

Fani Cardi B odliczają już godziny do premiery jej nowej płyty. Nic dziwnego, raperka kazała im czekać na następcę „Invasion Of Privacy” siedem lat. Krążek „I Am The Drama?” trafi na rynek w najbliższy piątek. Jeśli jednak liczyliście na to, że po premierze raperka ruszy w długą trasę, która miałaby szansę mieć polski przystanek, to musimy Was zmartwić – wygląda na to, że koncertów promujących album póki co nie będzie.

Cardi B czwarty raz zostanie mamą

Artyści często nazywają nagrywane i wydawane przez siebie albumy mianem „dzieci”. Jeśli będziemy trzymać się tej terminologii, to wyjdzie na to, że „I Am The Drama?” nie jest jedynym dzieckiem, którego Cardi spodziewa się w najbliższym czasie. Raperka poinformowała, że jest w ciąży ze swoim nowym chłopakiem, footballistą Stefonem Diggsem.

Jestem podekscytowana. Cieszę się. Czuję, że jestem w dobrym miejscu. Czuję się bardzo silna, bardzo potężna, wykonując całą tę pracę – ale wykonuję ją jednocześnie, tworząc dziecko. (…) Jesteśmy jakby w tym samym miejscu w naszych karierach. Czuję, że jesteśmy naprawdę świetni i jedni z najlepszych w tym, co robimy. Myślimy podobnie – powiedziała raperka, goszcząc w CBS Mornings.

Przypomnijmy – Cardi ma już trójkę dzieci ze związku z Offsetem – siedmioletnią Kulture, trzyletniego Wave’a i roczną Blossom.

