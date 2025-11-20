„Cały świat” Genzie. Nowy singiel podsumowujący cztery lata wspólnych przeżyć

Grupa Genzie zaprezentowała nowy singiel zatytułowany „Cały świat”. To pierwszy wspólny utwór całej ekipy od czasu płyty „Online”, a jednocześnie mocny muzyczny akcent zamykający czwarty sezon projektu. Nowy numer jest emocjonalnym podsumowaniem czterech intensywnych lat, które członkowie Genzie spędzili razem, tworząc materiały, koncertując i przeżywając niezapomniane momenty.

„Cały świat” – pamiętnik wspólnych przeżyć Genzie

Sam zespół określa singiel jako swoisty pamiętnik. W utworze przewijają się wspomnienia z wyjazdów, setek nagranych filmów, koncertów oraz codzienności, która przez lata budowała ich relację. To muzyczny zapis bliskości, przyjaźni i dojrzewania, które odbywało się na oczach milionów widzów.

Dorastanie, wsparcie i powrót do beztroski

Genzie podkreśla, że mimo zmian w życiu i coraz poważniejszych decyzji, więzi w grupie pozostają niezmienne.

„Wciąż się wspieramy i możemy na siebie liczyć – dorastamy, podejmujemy poważniejsze decyzje, ale te wspólne chwile pozwalają nam wracać do najpiękniejszej, beztroskiej wersji siebie” – Genzie.

Nowy utwór stanowi więc zarówno wspomnienie, jak i podkreślenie tego, co najważniejsze dla ekipy – wzajemnego zaufania i wspólnego rozwoju.

Singiel dostępny w serwisach streamingowych

„Cały świat” trafił już do wszystkich najpopularniejszych platform streamingowych, dzięki czemu fani mogą od razu zanurzyć się w nostalgicznym, a zarazem pozytywnym klimacie kawałka.