Cała Finlandia zagrała trance’owy przebój. Rozgłośnie radiowe, szkoły i centra handlowe połączyły siły

Darude „Sandstorm” świętuje 25. rocznicę – cała Finlandia grała hit trance jednocześnie

Wielki przebój Darude „Sandstorm” obchodzi swoją 25. rocznicę. Z tej okazji 8 maja 2025 roku cała Finlandia zatrzymała się, by o godzinie 9:15 zagrać ten kultowy utwór trance. Jednocześnie rozbrzmiał on w radiu, szkołach, centrach handlowych i wielu innych miejscach w całym kraju. Było to spektakularne święto jednego z największych hitów muzyki elektronicznej przełomu wieków.

View this post on Instagram A post shared by Darude (@darude)

„Sandstorm” – fiński hit, który podbił świat

Choć „Sandstorm” został wydany w Finlandii pod koniec 1999 roku, światową popularność zdobył latem 2000 roku. Utwór osiągnął 3. miejsce na UK Singles Chart, a w USA zdobył status platynowej płyty za sprzedaż ponad miliona egzemplarzy. Co więcej, był najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym na świecie w roku 2000.

W samej Finlandii utwór utrzymywał się na listach przebojów przez imponujące 42 tygodnie.

Ogólnokrajowe świętowanie 25 lat „Sandstorm”

Z okazji 25-lecia „Sandstorm”, fińskie stacje radiowe oraz centra handlowe połączyły siły, aby wspólnie uczcić ten jubileusz. Na Instagramie Darude napisał:

„Dziś o 09:15 rano stacje radiowe i centra handlowe w całej Finlandii zagrały ‘Sandstorm’ dokładnie w tym samym czasie, by uczcić 25 lat. Można go było usłyszeć wszędzie – w galeriach, szkołach, wszędzie! Dziękuję wszystkim!”

STORM25 – Darude rusza w trasę koncertową po Europie

Wraz z jubileuszem przeboju, Darude ogłosił koncert w Helsinkach, który odbędzie się 6 września 2025 roku w ramach trasy STORM25. Artysta odwiedzi wiele miast w Europie, przypominając fanom energię, która towarzyszyła wydaniu „Sandstorm”.