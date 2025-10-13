Szukaj
CGM

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

Do zabójstwa doszło 11 października

2025.10.13

opublikował:

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

fot. South Wales Police

Ian Watkins, były lider zespołu Lostprophets i skazany pedofil, został zabity w wyniku ataku w więzieniu HMP Wakefield. Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 43 lat zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa i obecnie przebywa w areszcie.

Szczegóły ataku

Do incydentu doszło 11 października, gdy personel więzienia wezwał policję po tym, jak Watkins został zaatakowany przez współwięźnia. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, 48-letni Watkins zmarł na miejscu. Śledztwo prowadzą detektywi z Wydziału Zabójstw i Głównych Dochodzeń, a policja kontynuuje dochodzenie na miejscu zdarzenia.

Wyrok i przestępstwa Watkinsa

Watkins odbywał 29-letni wyrok za 13 przestępstw seksualnych, w tym m.in.: usiłowanie zgwałcenia dziecka, usiłowanie zgwałcenia niemowlaka, spiskowanie w celu zgwałcenia dziecka, seksualne napaści na dzieci, posiadanie i produkcję materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, posiadanie ekstremalnego materiału pornograficznego z udziałem zwierząt.

Do wyroku doliczono także sześć lat nadzoru po zwolnieniu.

Poprzednie ataki i ochrona w więzieniu

W 2023 roku Watkins został zaatakowany i wzięty jako zakładnik przez trzech innych więźniów, co miało związek z długiem narkotykowym. Jak czytamy w książce „Life Behind Bars In The Monster Mansion”, Watkins wydał znaczne sumy na ochronę w więzieniu, co wskazuje, że przestępcy seksualni często stają się celem „sprawiedliwości ulicznej” wśród więźniów.

Kontrowersje związane z nadzorem

W 2017 roku Watkins został oskarżony o uwodzenia dziecia matki z więzienia, co doprowadziło do odebrania jej dziecka przez służby społeczne. NSPCC wówczas stwierdziło:

„To pokazuje brak szacunku dla dzieci, które skrzywdził, i rodzi poważne pytania o nadzór w więzieniu.”

Pomimo zgłoszeń, więzienie w Wakefield uznało, że nie stwierdzono nic niepokojącego w korespondencji Watkinsa z matką dziecka.

Tagi


Popularne newsy

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu
NEWS

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem
NEWS

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku
NEWS

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania
NEWS

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”
NEWS

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami
NEWS

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Polecane

CGM
Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

O śmierci muzyka poinformowała jego żona

47 minut temu

CGM
Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departam ...

Szerokie reperkusje w kulturze muzycznej

1 godzinę temu

CGM
Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku ...

Sprawa dotyczy pozwu o zniesławienie, który został odrzucony,

4 godziny temu

CGM
Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w o ...

Szacunek dla twórców disco polo

6 godzin temu

CGM
Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci

Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w s ...

Raper I raperka w ostrym konflikcie online

6 godzin temu

CGM
Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

16-krotnie platynowy hit

6 godzin temu