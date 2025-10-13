Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

fot. South Wales Police

Ian Watkins, były lider zespołu Lostprophets i skazany pedofil, został zabity w wyniku ataku w więzieniu HMP Wakefield. Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 43 lat zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa i obecnie przebywa w areszcie.

Szczegóły ataku

Do incydentu doszło 11 października, gdy personel więzienia wezwał policję po tym, jak Watkins został zaatakowany przez współwięźnia. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, 48-letni Watkins zmarł na miejscu. Śledztwo prowadzą detektywi z Wydziału Zabójstw i Głównych Dochodzeń, a policja kontynuuje dochodzenie na miejscu zdarzenia.

Wyrok i przestępstwa Watkinsa

Watkins odbywał 29-letni wyrok za 13 przestępstw seksualnych, w tym m.in.: usiłowanie zgwałcenia dziecka, usiłowanie zgwałcenia niemowlaka, spiskowanie w celu zgwałcenia dziecka, seksualne napaści na dzieci, posiadanie i produkcję materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, posiadanie ekstremalnego materiału pornograficznego z udziałem zwierząt.

Do wyroku doliczono także sześć lat nadzoru po zwolnieniu.

Poprzednie ataki i ochrona w więzieniu

W 2023 roku Watkins został zaatakowany i wzięty jako zakładnik przez trzech innych więźniów, co miało związek z długiem narkotykowym. Jak czytamy w książce „Life Behind Bars In The Monster Mansion”, Watkins wydał znaczne sumy na ochronę w więzieniu, co wskazuje, że przestępcy seksualni często stają się celem „sprawiedliwości ulicznej” wśród więźniów.

Kontrowersje związane z nadzorem

W 2017 roku Watkins został oskarżony o uwodzenia dziecia matki z więzienia, co doprowadziło do odebrania jej dziecka przez służby społeczne. NSPCC wówczas stwierdziło:

„To pokazuje brak szacunku dla dzieci, które skrzywdził, i rodzi poważne pytania o nadzór w więzieniu.”

Pomimo zgłoszeń, więzienie w Wakefield uznało, że nie stwierdzono nic niepokojącego w korespondencji Watkinsa z matką dziecka.