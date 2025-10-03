Były stylista Diddy’ego obawiał się o swoje życie: „Żyłem w terrorze!”

Deonte Nash, były stylista Seana „Diddy’ego” Combsa, wreszcie zabiera głos po złożeniu pozwu przeciwko muzycznemu magnatowi. Nash twierdzi, że przez cały okres współpracy obawiał się o swoje życie.

Groźby i przemoc w pracy

W zapowiedzi wywiadu dla „CBS Mornings” Deonte Nash ujawnia, że Diddy wielokrotnie go dusił i groził innym członkom zespołu, że może ich zabić. Stylista zawsze miał przygotowaną „torbę awaryjną” z ubraniami i gotówką, aby w razie potrzeby móc natychmiast zniknąć.

Deonte wspomina, że zachowanie Diddy’ego było traktowane jako normalne, a wszyscy „rozmywali sytuację”, bo nie było nikogo, kto mógłby ich uratować. Jak stwierdził:

„Kogo mieliśmy powiadomić? Kogo mogliśmy wezwać, Pogromców Duchów? Nie było nikogo, kto mógłby nas ochronić.”