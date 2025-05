Były pracownik seksualny Diddy’ego zabił kobietę

Ash Armand – escort, który zabił kobietę, powiązany z procesem Diddy’ego

W miarę jak postępuje proces Diddy’ego dotyczący handlu ludźmi i przestępstw seksualnych, na jaw wychodzą nowe, szokujące fakty. Jednym z najgłośniejszych jest udział w tzw. „freak offach” Ash Armanda – męskiego escorta znanego z programu telewizyjnego Gigolos, który w 2020 roku zabił kobietę.

Kim jest Ash Armand i jak trafił do sprawy Diddy’ego?

Armand był zatrudniany przez agencję eskortową Cowboys 4 Angels i według zeznań Cassie, był jednym z uczestników „freak offów” – kontrowersyjnych imprez seksualnych, w których miał brać udział także sam Diddy. Cassie szczegółowo opisała udział Armanda w jednej z takich sesji.

W 2020 roku Ash Armand został aresztowany za śmiertelne pobicie Herleen Kaur Grewal. Podczas procesu przyznał się do zabójstwa i został skazany na od 8 do 20 lat więzienia. Jak twierdził, do tragedii doszło, gdy „odciął mu się film” po zażyciu narkotyków.

„Nigdy wcześniej nie uderzyłem kobiety i na pewno nie chciałem jej skrzywdzić” – powiedział Armand podczas rozprawy sądowej.

Diddy i kontrowersyjne imprezy seksualne

W czasie pierwszego tygodnia procesu Diddy’ego o handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne, zidentyfikowano kilku sex workerów, którzy mieli brać udział w „freak offach”. Jednym z nich był Daniel Philip, który zeznał, że Cassie poprosiła go o oddanie moczu do jej ust w obecności Diddy’ego.

Philip opisał, że sesje mogły trwać nawet do dziesięciu godzin, a on otrzymywał za nie tysiące dolarów wynagrodzenia.

50 Cent komentuje sprawę na Instagramie

50 Cent, znany z komentowania wydarzeń show-biznesowych, skomentował sprawę Armanda na Instagramie.

„To jest jak film – jeden z escortów zabił kobietę” – napisał, dodając zdjęcia pozostałych mężczyzn, którzy rzekomo uczestniczyli w imprezach z Diddym. – „Gdzie, do cholery, są kobiety?”

Nie wiadomo jeszcze, czy Ash Armand zostanie wezwany do złożenia zeznań podczas trwającego procesu.